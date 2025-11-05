Punjab Crime: लुधियाना में एक और कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या

गुरविंदर सिंह को समाराला ब्लॉक में मारी गोली

लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली हत्या की जिम्मेदारी

Kabaddi Player Gurvinder Singh Shot Dead, (आज समाज), चंडीगढ़: पंजाब के लुधियाना जिले में कबड्डी खिलाड़ी ( kabaddi player) की हत्या के चौथे दिन एक और कबड्डी के ही खिलाड़ी की हत्या कर दी गई है। सोमवार को समाराला ब्लॉक (Samarala block) क्षेत्र में गुरविंदर सिंह (Gurvinder Singh) की गोली मारकर हत्या की गई। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह (Lawrence Bishnoi gang) ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। बिश्नोई गिरोह के के दावे ने एक बार फिर पंजाब में गहराते गिरोह संकट को सुर्खियों में ला दिया है। बता दें कि यह गिरोह लंबे समय से जबरन वसूली और सुपारी हत्याओं के मामलों से जुड़ा है और पंजाब के कई जिलों में सक्रिय रहा है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली जिम्मेदारी

गुरविंदर की हत्या के कुछ ही देर बाद अनमोल बिश्नोई के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से मर्डर की जिम्मेदारी ली गई। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि हत्या करण मदपुर और तेज चक नाम के गिरोह के साथियों ने की है। साथ ही हरि बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने भी इसमें शामिल होने का दावा किया है।

तेजपाल की हत्या का कारण निजी रंजिश

गौरतलब है कि इससे पहले 31 अक्टूबर को लुधियाना के ही जगराओं में 25 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह की दिनदहाड़े पीट-पीटकर और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तेजपाल सिंह (Tejpal Singh) की हत्या के सिलसिले में गगनदीप सिंह और हरप्रीत सिंह उर्फ हनी को गिरफ्तार किया है। शुरूआती जांच में निजी रंजिश को हत्या का कारण बताया गया है।

हत्या से फैल गया था व्यापक आक्रोश

तेजपाल की हत्या से व्यापक आक्रोश फैल गया था। उनके परिवार ने शुरूआत में हमलावरों के पकड़े जाने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत कई राजनीतिक नेता मौके पर पहुंचे और परिवार को न्याय का आश्वासन दिया। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया।

