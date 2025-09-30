Punjab Breaking News : पंजाब सीएम आज गृह मंत्री से मांगेंगे विशेष राहत पैकेज

मानसून सीजन के दौरान आई बाढ़ से उभरने के लिए पंजाब ने मांगे थे 20 हजार करोड़, केंद्र ने किया 1600 करोड़ देने का एलान

Punjab Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली/चंडीगढ़ : केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग करने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान आज दिल्ली दौरे पर हैं। पहले पंजाब सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा था लेकिन पीएम से समय न मिल पाने के बाद अब भगवंत मान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर विशेष पैकेज की मांग करेंगे। बताया जा रहा है कि मान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और उनके साथ पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट सांझा करेंगे। मान केंद्र सरकार से 20 हजार करोड़ के राहत पैकेज की मांग करेंगे।

बाढ़ से पंजाब में हुआ इतना नुकसान

पंजाब में आई बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी देते हुए पंजाब सीएम ने कहा था कि बाढ़ में 2,300 से अधिक गांव डूब गए, 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और पांच लाख एकड़ जमीन में फसलें नष्ट हो गईं। उन्होंने दुख जताया कि इस तबाही में 56 लोगों की जान चली गई और लगभग सात लाख लोग बेघर हो गए। उन्होंने कहा कि 3,200 सरकारी स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए, 19 कॉलेज मलबे में बदल गए, 1,400 क्लीनिक और अस्पताल खंडहर बन गए, 8,500 किलोमीटर सड़कें नष्ट हो गईं और 2,500 पुल ढह गए।

केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित

गत दिवस पंजाब विधानसभा सेशन के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान को मिलने का समय न देने पर नाराज सदन ने केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। सदन में छह संशोधित बिलों को भी पारित किया गया। विभिन्न मसलों पर सदन में आप और कांग्रेसी विधायकों में हंगामा हुआ। लिहाजा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। दूसरी ओर, भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर विरोधस्वरूप जनता की विधानसभा नाम से अपना अलग मॉक सदन चलाया।

मान के दौरे पर भाजपा ने कसा तंज

मान के दिल्ली दौरे पर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने तंज कसा है। बिट्टू ने कहा कि आप सरकार पंजाबियों को गुमराह कर रही है। सीएम कहते हैं कि पीएम उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, केंद्र सरकार उनकी सुन नहीं रहा, मदद को तैयार नहीं है। बिट्टू ने कहा कि यदि केंद्र सुन नहीं रहा है तो वे मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह से मिलने कैसे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय कई बार राज्य सरकार को कह चुका है कि वे अपने अफसरों के साथ दिल्ली पहुंचे और केंद्र की टीमों के साथ अपने नुकसान संबंधी आंकडे़ साझा करे, उसके बाद विशेष पैकेज की बात करे लेकिन अभी तक कोई अफसर व मंत्री आंकड़े लेकर पीएमओ नहीं पहुंचा है।

