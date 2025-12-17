Punjab Breaking: लुधियाना जेल में कैदियों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, जेल सुपरिटेंडेंट गंभीर रूप से घायल

Violent Clash In Ludhiana Jail, (आज समाज), चंडीगढ़: पंजाब की लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट (Jail Superintendent ) कुलवंत सिद्धू (Kulwant Sidhu) भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वारदात कल रात की है। सुचना के बाद लुधियाना के कमिश्नर स्वपन शर्मा हालात का जायजा लेने जेल पहुंचे। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यह मामला पंजाब के जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के संज्ञान में लाया गया, जिन्होंने जेल अधिकारियों से घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

हंगामे की वजह अभी पता नहीं चली

जेल अधिकारियों पर कथित तौर पर रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान कैदियों ने हमला किया। जेल के अंदर तैनात पुलिसकर्मियों पर भी हमले की रिपोर्ट्स हैं। कुलवंत सिद्धू को सिर में गंभीर चोट लगी है जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हंगामे की वजह अभी पता नहीं चली है। पुलिस के मुताबिक, दोनों ग्रुप, जिनमें क्रमशः 10 और सात कैदी थे, ने बाउंड्री वॉल पर रखी ईंटों के टुकड़ों से एक-दूसरे पर हमला किया। वारदात की सुचना के बाद कई सीनियर पुलिस और जेल अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।

कांग्रेस ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर की आलोचना

मामले को लेकर सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर आलोचना की है। पंजाब कांग्रेस यूनिट के प्रमुख और लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि राज्यों में सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में है क्योंकि अपराधी ‘निडर’ हो गए हैं। लुधियाना जेल के अंदर हिंसक झड़प पंजाब में शासन की पूरी विफलता को उजागर करती है। अगर जेल के अंदर कानून-व्यवस्था बनाए नहीं रखी जा सकती, तो बाहर सार्वजनिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी?

ये भी पढ़ें : Mohali Crime News : बंबीहा गैंग ने की कबड्डी प्रमोटर की गोली मारकर हत्या