Punjab Breaking: राजपुरा में घने कोहरे के कारण आपस में टकराई कई गाड़ियां, 10 से अधिक लोग गंभीर

North India Dense Fog & Cold, (आज समाज), चंडीगढ़/नई दिल्ली: पहाड़ों से मैदानों तक लगभग समूचा उत्तर भारत बीते कुछ दिन से हाड़ कंपा देने वाली ठंड और घने कोहरे की चपेट में है और ऐसे मौसम से फिलहाल राहत के आसार नहीं हैं। घनी धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम होने के चलते सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है।

पिछले सप्ताह यूपी से लेकर पंजाब तक हुए कई हादसे

शनिवार रात को पंजाब में पटियाला जिले में राजपुरा के पास कई गाड़ियां आपस में टकराई जिससे कई लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई गई है। कोहरे के चलते इस सप्ताह पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक कई हादसे हुए हैं जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई है।

23 जनवरी तक कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की संभावना

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया है कि 23 जनवरी तक उत्तर भारत के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा रहने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से एक तरफ जहां जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं मैदानों में कोहरा और शीत लहर परेशानी का सबब बना हुआ है।

राजपुरा में घनी धुंध के बीच सड़क पर खड़ा था कैंटर

पंजाब के राजपुरा में चमारू गांव के पास रविवार सुबह घनी धुंध और कैंटर चालक की लापरवाही पीआरटीसी बस सहित 5 से छह वाहनों के बीच हुई भीषण टक्कर का कारण बनी। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं और हादसे में बस ड्राइवर समेत लगभग 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। एक व्यक्ति की हालत नाजुक होने पर उसे पटियाला रेफर कर दिया गया है। कैंटर घनी धुंध के बीच सड़क के बीच खड़ा था।

