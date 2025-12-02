Punjab Polic Arrested Four Accused, (आज समाज), चंडीगढ़: गुरदासपुर पुलिस ने पंजाब काउंटर इंटेलिजेंस विंग के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन में गुरदासपुर ग्रेनेड हमले में संलिप्त चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी दूसरे हमले को अंजाम देने वाले थे। हालांकि इससे पहले ही उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। गिरफ्तार लोगों की पहचान प्रदीप कुमार, गुरदित, नवीन चौधरी और कुश के तौर पर हुई है।

2 होशियारपुर और 2 गुरदासपुर के रहने वाले

सूत्रों के अनुसार नवीन चौधरी और कुश होशियारपुर के तलवाड़ा के रहने वाले हैं जबकि प्रदीप कुमार और गुरदित गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों को शूटआउट के बाद गिरफ्तार किया। वे दूसरे हमले की प्लानिंग कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि गुरदासपुर पुलिस और पंजाब काउंटर इंटेलिजेंस विंग के ऑपरेशन में एक चीनी टाइप पी-86 हैंड ग्रेनेड और हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ, जिससे बॉर्डर वाले राज्य में एक और आतंकी हमले की प्लानिंग टल गई। डीआईजी बॉर्डर रेंज (DIG Border Range) संदीप गोयल (Sandeep Goyal) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले महीने 25 नवंबर को गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन पर हुए हमले के पीछे की हाई-लेवल साजिश का खुलासा किया, जो शाम करीब 7.30 बजे हुआ था।

धमाके के मास्टरमाइंड शहजाद व जीशान अख़्तर

शुरुआती जांच से पता चला है कि हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में रहने वाला, आईएसआई का सपोर्ट वाला गैंगस्टर शहजाद भट्टी (Shahzad Bhatti) और उसका साथी जीशान अख्तर (Zeeshan Akhtar) था। दोनों को अपने अमेरिका में रहने वाले हैंडलर, अमनदीप सिंह उर्फ ​​अमन पन्नू से ऑपरेशन में ज़रूरी मदद मिली थी। अमन पन्नू गुरदासपुर का रहने वाला है और वह डोंकी रूट से अमेरिका गया था। जांच में आगे पता चला कि अमन पन्नू को भट्टी और अख्तर के निर्देशों पर पंजाब में आतंकी हमले करने के लिए लोकल लोगों को भर्ती करने का काम सौंपा गया था।

इंटेलिजेंस ऑपरेशन में प्रदीप और गुरदित गिरफ्तार

पुलिस की कार्रवाई एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन से शुरू हुई, जिसमें प्रदीप और गुरदित को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों संदिग्धों को शुरुआती मॉड्यूल—हरगुन, विकास और मोहन—को फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देते हुए पाया गया, जिन्होंने ग्रेनेड हमला किया था। गौरतलब है कि हरगुन और विकास को पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

पूछताछ के दौरान, प्रदीप और गुरदित ने नवीन चौधरी और कुश की भूमिका का खुलासा किया। बाद वाली जोड़ी को जीशान अख्तर द्वारा भेजे गए दो हैंड ग्रेनेड का कंसाइनमेंट मिला था, जिसमें से एक को बाद में शहजाद भट्टी के निर्देशों पर गुरदासपुर हमले के मॉड्यूल को सौंप दिया गया था। डीआईजी ने पुष्टि की कि दोनों आतंक फैलाने और शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के लिए एक और ग्रेनेड हमले की सक्रिय रूप से योजना बना रहे थे, जिसे अब बचे हुए हैंड ग्रेनेड की बरामदगी के साथ टाल दिया गया है।

ये भी पढ़ें : Punjab Crime: लुधियाना में शादी के दौरान गैंगवार, 2 लोगों की मौत, दो घायल