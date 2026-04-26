Punjab News : पंजाब भाजपा महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन

सीएम आवास की ओर मार्च निकाला, हिरासत में ली गई महिला मोर्चा सदस्य

Punjab News (आज समाज, चंडीगढ़। पंजाब भाजपा महिला मोर्चा ने पंजाब सरकार और सीएम के खिलाफ शनिवार को प्रदर्शन किया। भाजपा का यह प्रदर्शन आम आदमी पार्टी द्वारा महिला विधेयक के खिलाफ संसद में वोटिंग करने के खिलाफ किया गया। नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे लगाते हुए महिलाओं ने समान अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की मांग की।

भीषण गर्मी के बीच, पंजाब भर से सैकड़ों महिलाएं, भाजपा पंजाब के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के आवास की ओर मार्च करती हुईं, आम आदमी पार्टी से नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है के विरोध पर जवाब मांग रही थीं। चंडीगढ़ पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश के दौरान कई नेताओं को हिरासत में लिया।

पुलिस ने इन महिला नेताओं को हिरासत में लिया

हिरासत में लिए गए नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर, भाजपा महिला मोर्चा पंजाब की प्रदेश अध्यक्ष जय इंदर कौर, भाजपा पंजाब की उपाध्यक्ष मोहिंदर कौर जोश और मोना जायसवाल, साथ ही प्रदेश सचिव मीनू सेठी, वंदना सांगवान, रेनू थप्पर और एकता नागपाल शामिल थीं।इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए अश्वनी शर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा हमेशा से महिला सशक्तिकरण के पक्ष में रही है।

जहां राजनीतिक दल कई मुद्दों पर असहमत होते हैं, वहीं यह आश्चर्यजनक है कि कांग्रेस और आप पार्टी महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने में एक साथ आ गए हैं । उन्होंने इसे राजनीतिक अवसरवाद करार देते हुए कहा कि दोनों दल वोट-बैंक की राजनीति में लिप्त हैं और ऐसे संरचनात्मक सुधारों का विरोध कर रहे हैं जो उनके आंतरिक सत्ता संतुलन को बदल सकते हैं।

जय इंदर कौर ने सरकार पर साधा निशाना

भाजपा महिला मोर्चा पंजाब की अध्यक्ष जय इंदर कौर ने महिला आरक्षण विधेयक को रोकने को लोकतंत्र के लिए ह्लकाला दिनह्व बताया। कांग्रेस और आप ने हमेशा महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में देखा है और उन्हें उनका उचित प्रतिनिधित्व देने में विफल रही हैं। काँग्रेस गठबंधन महिलाओं के बढ़ते राजनीतिक सशक्तिकरण से भयभीत नजर आता है। देशभर की महिलाएं इस अपमान का करारा जवाब देंगी, परनीत कौर ने कहा कि महिलाओं के हितों को बढ़ावा देकर सद्भावना अर्जित करने के बजाय विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने से रोकने में नकारात्मक भूमिका निभाई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर देश की आधी आबादी के उत्थान के लिए काम करने की अपील की।

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