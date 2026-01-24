Blast At Sirhind Railway Line, (आज समाज), चंडीगढ़: पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में रेलवे लाइन पर जोरदार विस्फोट हुआ है। गणतंत्र दिवस से लगभग 48 घंटे पहले शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे यह वारदात हुई है जिससे राज्य की सुरक्षा-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। धमाके के कारण एक मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रेन के ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने धमाके की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक यह बताने से मना किया है कि धमाका कैसे हुआ। वारदात के बाद सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

बेहद खतरनाक था धमाका

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक धमाका बेहद खतरनाक था और इसमें आरडीएक्स के इस्तेमाल की आंशका जताई गई है। सुरक्षा अमला मौके पर है और जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती इलाज के लिए ट्रेन ड्राइवर को पास के अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार मालगाड़ी सिर्फ माल ढुलाई के लिए बनाई गई एक नई रेलवे लाइन से गुज़र रही थी, तभी धमाका हुआ। जैसे ही ट्रेन का इंजन खानपुर क्रॉसिंग के पास पहुंचा, अचानक एक तेज़ धमाका हुआ और ट्रैक फट गया।

रेलवे लाइन का लगभग 3-4 फीट हिस्सा उड़ा

अधिकारियों ने बताया कि धमाके का असर बहुत ज़्यादा था, रेलवे लाइन का लगभग तीन से चार फीट हिस्सा उड़ गया। उन्होंने बताया कि नुकसान के तरीके से लगता है कि इसमें हाई-इंटेंसिटी वाले विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि अभी तक सही पदार्थ की पुष्टि नहीं हुई है। प्रभावित सेक्शन में ट्रेनों की आवाजाही रुकने के कारण रेलवे अधिकारियों को तुरंत अलर्ट किया गया।

रेलवे ट्रैक के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत की गई

अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ट्रैक के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कर दी गई है। वारदात को सूचना पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ​​मौके पर पहुंचीं और इलाके को घेर लिया। टीमें घटना की कई एंगल से जांच कर रही हैं। घटनास्थल की फोरेंसिक जांच भी चल रही है। धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। खासकर गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है।

