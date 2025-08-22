Punjab Sindh Bank LBO Recruitment 2025 : पंजाब एंड सिंध बैंक ने जारी की अपने LBO पदों पर भर्ती की अधिसूचना

Sandeep Singh
Punjab and Sindh Bank LBO Recruitment 2025

Punjab Sindh Bank LBO Recruitment 2025 : अगर आपका भी सपना बैंकिंग विभाग में नौकरी पाने का है तो ये खबर खास आपके लिए क्यूंकि पंजाब सिंध बैंक ने स्थानीय बैंक अधिकारी JMGS-I के पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्धारित समय सीमा से पहले आवेदन जमा करें।

कुल पद:- 700

योग्यता: कोई भी स्नातक + 1.5 वर्ष का अनुभव

आवेदन शुल्क

  • सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 850/- रुपये,
  • एससी/एसटी/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये।
  • शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाना चाहिए।

चयन प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण शामिल हैं। भर्ती 2025 के लिए चयन प्रक्रिया नीचे दी गई है।

  • लिखित परीक्षा (समय: 2 घंटे)
  • साक्षात्कार
  • स्थानीय भाषा परीक्षा
  • दस्तावेज़ सत्यापन
  • चिकित्सा परीक्षण

वेतनमान

48480-85920.

कैसे करें आवेदन 

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • उम्मीदवार भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना पढ़ें।
  • भर्ती फॉर्म से संबंधित दस्तावेज़, जैसे फोटो, हस्ताक्षर, पहचान पत्र आदि, को ध्यान से स्कैन करें।
  • आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी कॉलमों का पूर्वावलोकन करें और ध्यानपूर्वक जाँच करें।
  • अंतिम रूप से जमा किए गए फॉर्म का प्रिंटआउट लें।

पंजाब सिंध बैंक LBO रिक्ति 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां

  • आरंभ तिथि: 20-08-2025
  • अंतिम तिथि: 04-09-2025

