Punjab And Sind Bank Admit Card Out : Punjab and Sind बैंक ने अपने LBO पद के जारी किये एडमिट कार्ड, आज ही करे डाउनलोड

Punjab And Sind Bank Admit Card Out : अगर अपने भी किया था पंजाब एंड सिंद बैंक की LBO पद की भर्ती के लिए आवेदन तो आपको बता दे की पंजाब एंड सिंध बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। पंजाब एंड सिंध बैंक LBO भर्ती 2025 के लिए कुल 750 पद हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक LBO भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन 20 अगस्त 2025 को जारी किया गया था और ऑनलाइन आवेदन 20 अगस्त 2025 से 11 सितंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे।

Punjab And Sind Bank LBO भर्ती 2025

भर्ती करने वाला संगठन: पंजाब एंड सिंध बैंक

पद का नाम: लोकल बैंक ऑफिसर

कुल रिक्तियां: 750

नोटिफिकेशन की तारीख: 20 अगस्त 2025

पद की श्रेणी: पंजाब एंड सिंध बैंक LBO भर्ती 2025

आधिकारिक वेबसाइट: punjansindbank.co.in

कैसे करे एडमिट कार्ड डाउनलोड

पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

PSB LBO एडमिट कार्ड 2025 लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें।

आप लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे।

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालें।

एडमिट कार्ड देखने के लिए सबमिट पर क्लिक करें।

डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन इस्तेमाल के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

सभी पर्सनल डिटेल्स, परीक्षा स्थल और निर्देशों को ध्यान से जांच लें।

