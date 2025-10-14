Punjab Breaking News : कृषि क्षेत्र में पंजाब और अर्जेंटीना करेंगे आपसी सहयोग

By
Harpreet Singh
-
0
36
Punjab Breaking News : कृषि क्षेत्र में पंजाब और अर्जेंटीना करेंगे आपसी सहयोग
Punjab Breaking News : कृषि क्षेत्र में पंजाब और अर्जेंटीना करेंगे आपसी सहयोग

अर्जेंटीना के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, आधुनिक कृषि तकनीकों में दिखाई रुचि

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : कृषि को लाभकारी बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना जरूरी है। इससे जहां किसानों का कार्य आसान होगा वहीं उनकी कृषि लागत कम होगी और मुनाफा ज्यादा होगा। यह कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का जो अर्जेंटीना से आए प्रतिनिधिमंडल से वार्तालाप कर रहे थे।

इस दौरान मान ने कृषि को लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए पंजाब और अर्जेंटीना के बीच आपसी सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। अर्जेंटीना के सेंट्रो एग्रो-टेक्निको रीजनल के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि इस प्रतिष्ठित संस्थान के शिक्षक और विद्यार्थी 8 से 17 अक्टूबर तक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के अध्ययन दौरे पर आए हुए हैं।

अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था में भी कृषि का अहम स्थान

मान ने कहा कि अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है — विशेषकर पशुपालन और अनाज उत्पादन के क्षेत्र में अर्जेंटीना दुनिया के अग्रणी खाद्य उत्पादक देशों में से एक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह छात्र पंजाब में प्रचलित आधुनिक कृषि तकनीकों और तौर-तरीकों को समझने के लिए यहां आए हैं।

दोनों देशों के आपसी संबंध बारे की बातचीत

मुख्यमंत्री ने पंजाब और अर्जेंटीना के बीच लंबे समय से चल रहे सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि यह साझेदारी दोनों क्षेत्रों के लिए लाभदायक साबित होगी, क्योंकि कृषि दोनों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि पंजाब और अर्जेंटीना कृषि क्षेत्र में मिलकर काम कर सकते हैं ताकि पारस्परिक सहयोग को और प्रोत्साहन मिले। भगवंत सिंह मान ने यह जानकर खुशी जताई कि अर्जेंटीना का प्रतिनिधिमंडल हर वर्ष शैक्षणिक टूर के तहत पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का दौरा करता है, जबकि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधिमंडल भी हर वर्ष अर्जेंटीना जाता है ताकि वहां की कृषि प्रणाली से अनुभव प्राप्त कर अपने छात्रों की विशेषज्ञता को और निखारा जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्जेंटीना और पंजाब दोनों ही कृषि से संबंधित समान चुनौतियों और समाधान का सामना करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह द्विपक्षीय सहयोग कृषि को लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा।

ये भी पढ़ें : Amritsar Crime News : भारत-पाकिस्तान सीमा के पास हथियार बरामद