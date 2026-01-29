Nakuul Mehta Rejected: ज्यादा हैंडसम होने की मिली सजा! डायरेक्टर ने किया रिजेक्ट, आज बना स्टार

Nakuul Mehta Rejected: एक्टिंग की दुनिया में, सिर्फ़ टैलेंट ही अक्सर काफ़ी नहीं होता। एक अच्छी फिजिक, स्क्रीन प्रेजेंस और अच्छे लुक को बड़े फायदे माना जाता है—और एक्टर्स इन्हें पाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं।

लेकिन क्या हो अगर वही चीज़ जो दरवाज़े खोलने वाली हो, वही उन्हें बंद करने की वजह बन जाए? ठीक ऐसा ही नकुल मेहता के साथ हुआ, एक ऐसे एक्टर जिनके अच्छे लुक एक समय उनके लिए आशीर्वाद के बजाय अभिशाप बन गए थे।

जब अच्छे लुक एक समस्या बन गए

Nakuul Mehta Rejected: ज्यादा हैंडसम होने की मिली सजा! डायरेक्टर ने किया रिजेक्ट, आज बना स्टार

हां, आपने सही पढ़ा। नकुल मेहता को एक बार एक फिल्ममेकर ने “बहुत ज़्यादा हैंडसम” होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। खुद एक्टर ने इस चौंकाने वाली घटना का खुलासा किया, यह मानते हुए कि उनके लुक की वजह से करियर की शुरुआत में उन्हें एक बड़ा फिल्म का मौका गंवाना पड़ा।

आज, नकुल मेहता टेलीविजन और वेब सीरीज़ में एक जाना-माना नाम हैं, जिन्हें उनकी एक्टिंग स्किल्स और चार्म दोनों के लिए पसंद किया जाता है—लेकिन उनका सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था।

नकुल मेहता का फिल्म डेब्यू

नकुल मेहता ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म “अभिमानि” से की। बाद में उन्होंने 2008 में हिंदी फिल्म “हाल-ए-दिल” में लीड एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में डेब्यू किया।

हालांकि, एक अच्छी शुरुआत के बावजूद, फिल्मों के ऑफर धीरे-धीरे कम होते गए, और नकुल ने खुद को बॉलीवुड से दूर होते पाया—जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी।

एक चौंकाने वाला खुलासा

एक हालिया इंटरव्यू में, नकुल ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें एक बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए फाइनल कर लिया गया था, जिसे एक जाने-माने फिल्ममेकर ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था।

“यह पहले से ही सफल फिल्म का सीक्वल था। सब कुछ फाइनल हो गया था—फोटोशूट हो गए थे, डेट्स पर बात हो गई थी। मैं बहुत खुश था,” उन्होंने याद करते हुए कहा।

लेकिन फिर एक फोन कॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। “तुम इस रोल के लिए बहुत ज़्यादा हैंडसम हो” नकुल ने बताया कि एक वर्कशॉप में हिस्सा लेते समय, उन्हें मेकर्स का फोन आया जिसमें कहा गया:

“तुम इस रोल के लिए बहुत ज़्यादा हैंडसम हो।” मज़े की बात यह है कि वह रोल एक राजस्थानी राजा का था।

“मैं हैरान था। मुझे समझ नहीं आया कि राजा का रोल करने में मेरे चेहरे का क्या लेना-देना था। लेकिन सच यह था—उनके पास मुझे रिजेक्ट करने का कोई और कारण नहीं था,” नकुल ने साफ-साफ कहा।

वह फिल्ममेकर कौन था? हालांकि नकुल ने प्रोड्यूसर-डायरेक्टर का नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह फिल्म आखिरकार कभी बनी ही नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि वही फिल्ममेकर हाल ही में जेल गया था, हालांकि उन्होंने ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं किए।

रिजेक्शन से पहचान तक

फिल्मों में नाकामयाबी के बावजूद, नकुल मेहता ने टेलीविज़न और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक सफल करियर बनाया, और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और इज़्ज़त हासिल की।

वह कई हिट टीवी शो और वेब सीरीज़ में नज़र आ चुके हैं और फिलहाल अपनी लेटेस्ट वेब सीरीज़ “स्पेस जेन – चंद्रयान” के लिए सुर्खियों में हैं, जो JioHotstar पर स्ट्रीम हो रही है।

नकुल मेहता की कहानी इस बात का सबूत है कि रिजेक्शन – चाहे वह कितने भी अजीब कारणों से हो – सफलता तय नहीं करता। जो चीज़ कभी उनके रास्ते में रुकावट बनी थी, वही आज उनके फैंस के उन्हें पसंद करने की कई वजहों में से एक बन गई है। “बहुत ज़्यादा हैंडसम” होने की वजह से रिजेक्ट होने से लेकर घर-घर में पहचाने जाने तक, नकुल मेहता सच में अब लाखों दिलों पर राज करते हैं।

