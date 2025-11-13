Panipat News (आज समाज), पानीपत : जिला सचिवालय सभागार में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य को लेकर आयोजित समाधान शिविर में गुरुवार को नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। शिविर में कुल 47 शिकायतें विभिन्न विभागों से संबंधित प्राप्त हुईं। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. किरण सिंह ने शिविर का संचालन करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत का समयबद्ध व पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित किया जाए।

सीधा लाभ देने वाली सरकार की सराहनीय पहल

उन्होंने कहा कि समाधान शिविर जनहित को सीधा लाभ देने वाली सरकार की सराहनीय पहल है। पुलिस उप-अधीक्षक सतीश वत्स ने कहा कि पुलिस विभाग से संबंधित सभी शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी शिकायत लंबित न रखी जाए और जनता को तत्काल राहत मिले।

चिकित्सा सहायता व आधार कार्ड बनवाने की मांग

शिविर में प्रार्थी कृष्णा ने मकान निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया। प्रार्थी शबाना ने चिकित्सा सहायता व आधार कार्ड बनवाने की मांग रखी। प्रार्थी हरभजन (वासी पानीपत) ने दूध डेयरी की रजिस्ट्री करवाने का निवेदन किया। प्रार्थी कृष्ण कुमार (आदर्श नगर) ने अपना बीपीएल कार्ड दोबारा चालू करवाने की अपील की वहीं अमित कुमार ने विकलांगता प्रमाण पत्र को परिवार पहचान पत्र से जोडऩे की मांग की।

न केवल राहत मिल रही, बल्कि प्रशासन पर विश्वास भी मजबूत हुआ

विदित रहे कि ऐसे शिविरों से जनता को न केवल राहत मिल रही है बल्कि प्रशासन पर विश्वास भी मजबूत हुआ है। ज्यादातर शिकायतें पेंशन विभाग, क्रिड और पुलिस विभाग से संबंधित थीं। जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि समाधान शिविर सरकार और जनता के बीच विश्वास का मजबूत सेतु बन चुका है। इस मौके पर शिविर में डीएचओ शार्दुल शंकर, पुलिस कंप्लेंट अधिकारी महेश त्यागी, कंप्लेंट अधिकारी रमेश व जोगिंदर सहित विभिन्न विभागों से अधिकारी मौजूद रहे।

