Public awareness camp : आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान के तहत जन जागरूकता कैंप का आयोजन

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए आपकी पूंजी, आपका अधिकार विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में पड़ी अदावा राशि के संबंध में खाताधारकों को जागरूक करना एवं उन्हें अपनी राशि प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

आपकी पूंजी, आपका अधिकार विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को अग्रवाल धर्मशाला रेवाडी में एक जनजागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अमित वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की वहीं क्षेत्रीय अधिकारी एसबीआई रेवाड़ी राधे श्याम मैहला विशिष्ठï अतिथि रहे। कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक राजीव रंजन, क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव कुमार, उप सर्कल हेड नरेन्द्र सिंह टोलिया, स्टेटहेड रतिराम ने भी सहभागिता की।

सीजेएम एवं डीएलएसए सचिव अमित वर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथा अपने परिजनों के निष्क्रिय खातों की जानकारी लेकर उचित प्रक्रिया के माध्यम से राशि का दावा करना चाहिए। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि भारत सरकार के इस जनहितकारी अभियान को सफल बनाया जा सके।

इस अभियान के तहत 200 से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है तथा 64 लाख रुपए से अधिक की राशि का दावा किया जा चुका है

अग्रणी जिला प्रबंधक राजीव रंजन ने कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए अभियान की पृष्ठभूमि, उद्देश्य एवं महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। एलडीएम ने बताया कि इस अभियान के तहत 200 से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है तथा 64 लाख रुपए से अधिक की राशि का दावा किया जा चुका है।क्षेत्रीय अधिकारी एसबीआई राधे श्याम मैहला ने इस पहल को एक सकारात्मक और आमजन हितकारी कदम बताते हुए सभी से सामूहिक प्रयासों द्वारा इसे सफल बनाने का आह्वान किया। अभियान के अंतर्गत विभिन्न बैंकों के खाताधारकों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाणपत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में जिले में कार्यरत सभी बैंकों के जिला अधिकारी, नियंत्रक अधिकारी, प्रमुख बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड एवं पेंशन फंड विभागों के अधिकारी सहित लगभग 160 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कैंप में बैंकों एवं बीमा कंपनियों द्वारा प्रतिभागियों को संबंधित प्रक्रियाओं एवं दावों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

