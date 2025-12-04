यह मामला तांत्रिक क्रिया से हो सकता है जुड़ा हुआ

तीन बार इस महिला ने वारदात को अंजाम दिया और एक के बाद एक जिस-जिस दिन वारदात को अंजाम दिया गया तीनों बार एकादशी थी

Psycho Killer Poonam, (आज समाज), पानीपत : साइको किलर मामले में नया मोड़ सामने आया है। यह मामला तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि तीन बार इस महिला ने वारदात को अंजाम दिया और एक के बाद एक जिस-जिस दिन वारदात को अंजाम दिया गया तीनों बार तीनों दिन एकादशी थी। मृतक बच्ची जिया के ताऊ सुरेंदर ने बताया कि पूनम उसकी चचेरी बहन है और यह 18 अगस्त को पानीपत के सिवाह गांव में आई हुई थी, उसी दिन यह रात को हमारे घर पर मेरी बेटी जिया के साथ सो गई। सुबह उठकर देखा की बच्ची नहीं मिली। जब बच्ची को ढूंढा गया तो वह घर में बने पानी के टैंक में मिली।

सुरेंदर का शक पूनम पर ही था

जब सुरेंद्र ने कहा कि इसी ने जिया को मारा है तो पूनम जानबूझकर रोने लगी और नाटक करने लगी कि मैं सुसाइड कर लूंगी। लोक लाज के चलते इस मामले को शांत कर दिया और पुलिस में मामला नहीं दर्ज कराया। सुरेंद्र का कहना है कि उसने बार-बार सभी पहलुओं पर विचार किया तो एक बात सामने निकल कर आई कि तीनों वारदात के दिन एकादशी थी और तीनों की हत्या करने का तरीका एक ही था तो कहीं ना कहीं यह तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है।

…कितने बच्चों की ओर जिंदगी लील जाती है साइको महिला

बेटे की हत्या के बाद इसलिए किलिंग का सिलसिला डेड साल रुक गया क्योंकि पूनम फिर से गर्भवती हो गई थी। वरना कितने बच्चों की ओर जिंदगी लील जाती है साइको महिला। सुरेंद्र पूनम का चचेरा भाई है। उसने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उसकी बहन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कोई उम्र कैद नहीं कोई 10 साल कोई 20 साल की सजा नहीं बल्कि सजा-ए- मौत दी जाए। अगर पूनम को 10 साल या उम्र कैद की सजा होती है तो यह पैरोल पर बाहर आकर पता नहीं कितने बच्चों की हत्या कर सकती है।

पड़ोसी व रिश्तेदार परिजनों व ग्रामीणों ने की फांसी की मांग

साइको किलर हत्यारी पूनम को लेकर तीनों गांव (सिवाह, नौल्था और भावड़) में भारी गुस्सा पुलिस की पकड़ में नहीं आती तो परेशान होते परिवार के साथ लगते पड़ोसी व रिश्तेदार परिजनों व ग्रामीणों ने फांसी की मांग की। थाना इसराना के अंतर्गत गांव नौल्था में 6 साल की बच्ची विधि की हत्या के मामले में गिरफ्तार की गई रिश्ते में लगने वाली चाची पूनम को लेकर नौल्था, उनके पैतृक गांव सिवाह व ससुराल सोनीपत के गांव भावड़ में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर कोई पूनम के इस कारनामे की चर्चा कर रहा है।

एक महिला कैसे अपने जन्मे बच्चे को भी मार सकती

इस अलग-अलग हत्या के मामले में गांव के निवासी भी परेशान है। वही मायके वालों ने भी अधिक से अधिक सजा देने की मांग की है तथा अब कोई भी पूनम से संबंध रखना नहीं चाहता। तीनों संबंधित गांव के अलावा अन्य गांव व शहर में भी इस घटना को लेकर लोगों में चर्चा है कि किस प्रकार एक हंसते, खेलते परिवार में मातम लाने का काम किया है। पढ़ी-लिखी शिक्षित होने के बाद भी एक महिला कैसे अपने जन्मे बच्चे को भी मार सकती है। वही अलग-अलग एंगल व चर्चाओं को लेकर लोग बातचीत कर रहे है।

पूनम अपने पति के साथ शादी समारोह में आई हुई थी

गौरतलब है कि थाना इसराना पानीपत के गांव नौल्था में गांव भावड़ जिला सोनीपत निवासी पूनम अपने पति के साथ शादी समारोह में आई हुई थी। पूनम नवीन की पत्नी है जो परिवार के साथ नौल्था आई हुई थी जिसने नवीन के चाचा के लड़के संदीप की बेटी विधि की पानी के टब में डुबोकर हत्या कर दी थी। गिरफ्तार होने के बाद पूनम ने बताया था कि इससे पहले उसने 18 अगस्त 2025 को गांव सिवाह जिला पानीपत में अपने ताऊ के बेटे दीपक की 10 साल की बेटी जिया को भी पानी के होद में डुबोकर मार दिया था। इससे पहले 13 जनवरी 2023 को अपने ससुराल में अपनी ननद पिंकी की बेटी 11 वर्षीय इशिका को भी पानी के टैंक में डुबोकर मार दिया था।

बेहोश होने का नाटक भी किया था

पूनम का खुद का जन्मा बेटा शुभम भी था। परिवार वालों को पूनम पर शक न हो इसलिए अपने जन्मे 3 साल के बेटे शुभम को भी पानी के टैंक में गिराकर मार दिया था और बाद में बेहोश होने का नाटक भी किया था। पूनम ने तीसरी वारदात 1 दिसंबर 2025 को गांव नौल्था में शादी समारोह में मौका पाकर की। उसने विधि को स्टोर रूम में बुलाया और प्लास्टिक के टब में विधि की गर्दन पकड कर डूबो दिया और बाहर से दरवाजे में कुंडी लगाकर नीचे चली गई। दरवाजे पर कुंडी लगे होने के शक में ही पूनम पकड़ी गई थी जो बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेजी जा चुकी है।

पति बोला – मां नहीं वह डायन है

गांव भावड़ जिला सोनीपत निवासी पूनम के पति ने भी कहा कि हमारे को कभी कोई डाउट नहीं हुआ। बचपन में भी कोई कमी नहीं थी और दिमाग से भी कोई परेशानी नहीं थी। पूनम ने बी.ए. की हुई थी हमने ही उसे बी. एड करवाया था। उसे वैसे ही सजा मिली चाहिए जैसा उसने बच्चों को तड़पा तड़पा कर मारा है। पति ने कहा कि वह मां नहीं डायन थी।

ग्रामीण में भारी गुस्सा, हुए परेशान

गांव नौल्था के शादी समारोह में आने के दौरान मौका पाकर पूनम ने 6 साल की विधि की हत्या की थी। अब नौल्था गांव का नाम मीडिया की सुर्खियों में आ चुका है। नौल्था गांव के सरपंच नीरज कौशिक ने कहा कि इस मामले से गांव चर्चाओं में आया है। वहीं ग्रामीणों ने पूनम के लिए फांसी की मांगी है। ग्रामीणों ने कहा कि महिला की हरकत ने गांव को बदनाम कर दिया है। अगर यह नहीं पकड़ी जाती तो पुलिस शक के आधार पर गांव के साथ लगते पड़ोसी ग्रामीण व रिश्तेदारों को परेशान करती। महिला को अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए। वहीं महिला के पड़ोसी ग्रामीणों ने कहा कि गांव सिवाह व भावड़ का परिवार इज्जतदार है परिजनों का इसमें कोई कसूर नहीं है। परिजनों को भी इसके बारे में पता नहीं था कि उनके घर की महिला इतना हैरत करने वाला कांड कर देगी।

ये भी पढ़ें: Putin Lands In Delhi : दिल्ली पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, शुक्रवार को 23वां भारत-रूस सालाना समिट