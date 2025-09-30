Haryana Congress President: हरियाणा कांग्रेस के नए प्रधान का विरोध शुरू

Haryana Congress President: हरियाणा कांग्रेस के नए प्रधान का विरोध शुरू

पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा- निर्णय पर पार्टी को आत्म निरीक्षण करने की आवश्यकता
Haryana Congress President, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस को नया प्रधान मिले अभी कुछ घंटे ही हुए है कि पार्टी में उनका विरोध शुरू हो गया है। अहीरवाल के ही बड़े नेता और पूर्व मंत्री ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए है। गत देर रात कांग्रेस हाईकमान की ओर से पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति उदयभान के स्थान पर हरियाणा कांग्रेस के प्रधान पद पर की है। हाईकमान के इसी फैसले पर सवाल उठाते हुए पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डाली है।

कैप्टन अजय यादव ने लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्म निरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ-सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो।

पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा

कैप्टन अजय यादव ने लिखा, यह निर्णय इसके ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। कैप्टन ने इसके पोस्ट के साथ राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और बीके हरि प्रसाद को भी टैग किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान की ओर से एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता चुना है।

हुड्डा, सुरजेवाला और बीरेंद्र सिंह से मिले राव नरेंद्र

सुरजेवाला के साथ राव नरेंद्र।
सुरजेवाला के साथ राव नरेंद्र।

वहीं मंगलवार को नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। इसके बाद वह पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह से भी मिले।

मेरा लक्ष्य पार्टी को मजबूत करना

नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र यादव ने पहली बार गुरुग्राम में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वे सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे और हरियाणा में कांग्रेस को और मजबूत बनाएंगे। पार्टी में गुटबाजी के सवाल पर नरेंद्र यादव ने कहा कि मेरे से किसी के गिले-शिकवे नहीं हैं।

यदि भूलवश कोई शिकायत हो, तो उसे आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा। मेरा लक्ष्य सभी को एकजुट कर पार्टी को मजबूत करना है। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को अपनी नियुक्ति के लिए धन्यवाद भी दिया और कहा कि वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे।

