Farmers Will Celeberate Kaali Diwali : काली दिवाली मनाऐंगे धरनारत किसान, 19 को काली पट्टी बांधकर क्रांति चौक तक प्रदर्शन करेंगे किसान

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )बाढड़ा। वर्ष 2023 के रबी व खरीफ सीजन की फसलों के बीमा मुआवजे की जांच व भरपाई के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बाढङा बिजली कार्यालय परिसर में चल रहे धरना 87वें दिन जारी रहा। धरनास्थल पर सभी किसानों ने सरकार द्वारा आंदोलनकारी किसानों की मांगों की सुध न लेने पर 19 फरवरी को काली पट्टी बांधकर धरना स्थल से क्रांति चौक तक प्रदर्शन कर किसान मजदूर की मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया।

लगातार प्राकृतिक आपदा के बाद अब किसानों की कमर टूट चुकी है और वह कर्ज के दल दल में फंस रहा है

बिजली कार्यालय परिसर में किसान सभा जिलाध्यक्ष रणधीर कुगड़ व किसान नेता राजकुमार हड़ौदी की अध्यक्षता में संचालित धरने को संबोधित करते हुए श्योराण खाप अध्यक्ष बिजेंद्र बेरला ने कहा कि मौजूदा सरकार किसान व कृषि व्यवस्था को कमजोर कारपोरेट घरानों को बढावा दे रही है जो हमारी पीढी के लिए न्यायसंगत नहीं है। आज किसान को डीएपी व यूरिया के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है वहीं करोड़ों रुपयों की राशी जमा करवाने के बावजूद उनके ट्यूबवैलों को कनैक्षन नहीं मिल रहा है। बकाया मुआवजे को लेकर क्षेत्र के किसान पिछले 87 दिनों से धरनारत हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार उनकी मांग सुनने की बजाए अनदेखी कर रही है। लगातार प्राकृतिक आपदा के बाद अब किसानों की कमर टूट चुकी है और वह कर्ज के दल दल में फंस रहा है जिसके लिए सरकार को तत्काल प्रभाव से कदम उठाने की जरुरत है।

जिला भिवानी व चरखी-दादरी जिलों के 450 करोड़ रुपयों के क्लेम को लगभग 100 करोड़ रुपये कर 350 करोड़ रुपयों का घोटाला किया है

सरकार किसानों के हितों की रक्षा के नाम केवल दिखावा कर रही र्है जो न्यायसंगत नहीं है और 19 अक्टूबर को बड़ा रोष प्रदर्शन कर सरकार को करारा जवाब देगी। 2023 के बकाया कपास बीमा क्लेम ने कृषि विभाग के अधिकारियों से मिल कर जिला भिवानी व चरखी-दादरी जिलों के 450 करोड़ रुपयों के क्लेम को लगभग 100 करोड़ रुपये कर 350 करोड़ रुपयों का घोटाला किया है। किसान सभा खंड अध्यक्ष नसीब मोद, प्रताप सिंह हंसावास, प्रताप सिंह, पारस काकडौली, युदवीर सिंह, ओमप्रकाश नंबरदार चरखी, महावीर सिंह, प्राचार्य हवा सिंह, नरेश कुमार कादयान, जयवीर नाधां, सतबीर पीटीआई, धर्मपाल बाढड़ा, ओमप्रकाश कारी दास, सीटू नेता सुमेर सिंह, श्रमिक नेता रोशन लाल धारणी, कामरेड रामपाल धारणी, मास्टर रघवीर सिंह, ब्रह्मपाल बाढडा, भूप सिंह धारणी, होशियार सिंह, सत्य प्रकाश जेवली, रणधीर सिंह, हवा सिंह, प्रताप सिंह, जोरा सिंह इत्यादि मौजूद रहे

