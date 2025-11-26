Punjab News : पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी का कर्तव्य : सीएम

मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पौधरोपण अभियान शुरू किया

Punjab News (आज समाज), श्री आनंदपुर साहिब : हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ जीवन देने के लिए पौधरोपण करना होगा। पर्यावरण और जल स्रोतों की सुरक्षा करनी होगी। ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अच्छा जीवन जी सकें। यह अपील पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने प्रदेश के लोगों से करते हुए राज्य स्तरीय पौधरोपण अभियान की शुरुआत की। सीएम ने अभियान शुरू करते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर विरासत-ए-खालसा में पौधरोपण किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य स्तरीय रक्तदान शिविरों की भी शुरुआत की।

गुरु साहिबान ने भी यही संदेश दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पौधरोपण अभियान महान गुरु साहिबान को श्रद्धांजलि देने का सबसे उत्तम तरीका है, जिन्होंने पवन गुरु पानी पिता, माता धरति महत का शाश्वत संदेश दिया था। इस अभियान के तहत पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ पौधे लगाकर पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार शुरू किया जा रहा है ताकि हरियाली बढ़ाकर पंजाब को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन वृक्ष पर्यावरण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग आगे आएं और हरियाली बढ़ाने के लिए पौधे लगाएं तथा उनकी उचित देखभाल के लिए प्रशासन का साथ दें।

मान ने दिलाई अंगदान व रक्तदान की शपथ

मुख्यमंत्री ने लोगों तथा स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ को अंगदान की शपथ भी दिलाई और सभी से इस नेक कार्य में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य नौवें गुरु साहिब जी द्वारा दिखाई गई निस्वार्थ भावना और उदारता के मूल्यों को प्रोत्साहित करना है। भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि यह पहल रक्तदान और अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ लोगों को इस पुनीत कार्य के लिए आगे आने हेतु प्रेरित करेगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ी सेवा है जो एक दानी समाज को दे सकता है क्योंकि इससे कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि हर रक्तदाता एक नायक है, इसलिए उसे हर तीन महीने बाद नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने रक्तदाताओं से भी बातचीत की और समाज में उनके योगदान की सराहना की।

