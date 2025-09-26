Chandigarh Breaking News : खाद्य आपूर्ति विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त

Chandigarh Breaking News : खाद्य आपूर्ति विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त

विजिलेंस ब्यूरो ने सिंगला परिवार की आठ संपत्तियां और तीन बैंक खाते किए सीज

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत प्रदेश विजिलेंस ब्यूरो ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए पंजाब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर राकेश कुमार सिंगला, उसकी पत्नी रचना सिंगला और उसके पुत्र स्वराज सिंगला एवं सिद्धार्थ सिंगला की 8 संपत्तियां और तीन बैंक खाते जब्त किए हैं।

यह कार्रवाई उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामलों में अदालत द्वारा जारी आदेशों के उपरांत अमल में लाई गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ह्यराज्य बनाम राकेश कुमार सिंगला एवं अन्य शीर्षक के तहत 19 अप्रैल, 2023 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी) और 13(2) तथा आईपीसी की धारा 120-बी के अंतर्गत दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 8 से संबंधित चल रहे मुकदमे के दौरान लुधियाना की अदालत द्वारा जब्ती का आदेश जारी किया गया।

विजिलेंस ब्यूरो ने ये संपत्तियां की सील

जब्त की गई संपत्तियों में खन्ना स्थित जीटी रोड पर पटवारखाना के नजदीक द सेलिब्रेशन बाजार में पांच वाणिज्यिक दुकानें, विशेषत: दुकान संख्या यूजीएफ-30, यूजीएफ-29, यूजीएफ-27, यूजीएफ-28 और जीएफ-31 शामिल हैं। ये सभी दुकानें 30 जून, 2021 को वसीका नंबरों के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाई गई थीं। इसके अतिरिक्त, जब्त की गई संपत्तियों में सेक्टर 48-ए चंडीगढ़ में एक फ्लैट संख्या 304, मुल्लांपुर (एसएएस नगर) स्थित इंटरनेशनल ट्रेड टॉवर में एक कार्यालय और ओमैक्स प्रोजेक्ट, एसएएस नगर में लेक कमर्शियल प्रोजेक्ट में एक एससीओ भी शामिल है।

इन बैंक खातों को किया गया सीज

इसके अलावा, ब्यूरो ने रचना सिंगला को उपरोक्त संपत्तियों से किराये के रूप में प्राप्त हुये 1,08,44,785 रुपए का बैंक बैलेंस तथा स्वराज सिंगला और सिद्धार्थ सिंगला को अन्य संपत्तियों से किराये के रूप में प्राप्त क्रमश: 14,32,992 रुपए और 16,25,088 रुपए भी जब्त कर लिए हैं। प्रवक्ता ने आगे बताया कि अदालत ने 15 सितंबर, 2025 को जारी अपने आदेश में उपरोक्त आरोपियों और उनके कानूनी वारिसों/वकीलों आदि को इस केस के दौरान इन संपत्तियों को हस्तांतरित या गिरवी रखने से रोक दिया है। यह कार्रवाई राकेश कुमार सिंगला द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की व्यापक जांच का हिस्सा है।

