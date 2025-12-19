Betting App Case: बेटिंग एप केस में सोनू सूद सहित इन सितारों की संपत्तियां जब्त

नामी क्रिकेटर और सांसद का नाम भी शामिल

Betting App Case, (आज समाज), नई दिल्ली: सोनू सूद, उर्वशी रौतेला सहित कई चर्चित सेलेब्स की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। दरअसल, बेटिंग एप केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन पर ईडी ने एक्शन लिया है। ईडी की जांच में फिल्मी सितारों के अलावा नामी क्रिकेटर और सांसद का नाम भी है। इस मामले में आरोपियों की 7.93 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त हुई है। अभी तक जांच एजेंसी ईडी द्वारा कुल 19 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई है। सूत्रों का कहना है कि इस केस की जांच का दायरा, अब बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में कई दूसरे जाने-माने चेहरे ईडी की पूछताछ के दायरे में आ सकते हैं।

फिल्म जगत की तीन हस्तियां शामिल

सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के मामले की जांच में ईडी द्वारा जो संपत्तियां जब्त की गई हैं, उनमें जिन चर्चित चेहरों का नाम है, उनमें फिल्म जगत की तीन हस्तियां हैं। जांच एजेंसी ने इस मामले में कथित वित्तीय लेन-देन का पता लगाया है। जिन सितारों की संपत्तियां जब्त की गई हैं, उनमें नामी अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और नेहा शर्मा के नाम शामिल हैं। इसके अलावा अंकुश हाजरा भी हैं।

किसकी कितनी संपत्ति जब्त

इस मामले में ईडी ने उर्वशी रौतेला की 2.02 करोड़ रुपये (उनकी मां के नाम पर पंजीकृत), सोनू सूद की 1 करोड़ रुपये, नेहा शर्मा की 1.26 करोड़ रुपये और अंकुश हजारा 47.20 करोड़ रुपये संपत्तियां अटैच की गई हैं। यह कार्रवाई गुरुवार को हुई है। ईडी ने पहले भी 1xBet मामले में कई बड़े नामों के खिलाफ कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

शिखर धवन और सुरेश रैना पर भी हुआ था एक्शन

इससे पहले भी इसी मामले में ED ने शिखर धवन की 4.55 करोड़ की और सुरेश रैना की 6.64 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। वहीं अब एक बाप फिर से ईडी ने एक्शन लिया है। अब तक ED 1x बेट मामले में 19.07 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। इन सभी सितारों पर इस अवैध बेटिंग ऐप के प्रचार से जुड़े होने का आरोप है।

