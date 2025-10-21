Chandigarh Breaking News : पूर्व डीआईजी भुल्लर की संपत्तियां होंगी अटैच

सीबीआई रेड के दौरान 71 अचल संपत्तियां आई थी सामने

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : रिश्वत केस में फंसे पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। पंजाब सरकार ने सीबीआई रेड के दौरान भुल्लर की सामने आई 71 अचल संपत्तियों जिनमें कुछ बेनामी भी हैं को लेकर अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। राजस्व विभाग सीबीआई के अधिकारियों से दस्तावेजों की कॉपी लेकर उनकी वेरिफिकेशन करने के बाद संपत्तियों को अटैच करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।

अब इस रिश्वतकांड में ईडी ने भुल्लर की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज सीबीआई से मांग लिए हैं। सीबीआई मंगलवार तक रेड के दौरान बरामद हुए सामान से जुड़ी सभी जानकारी व दस्तावेज की कॉपी ईडी को उपलब्ध करा देगी। इस मामले में ईडी जल्द ही मनी लांड्रिंग के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर सकती है।

सीबीआई की रडार पर पांच आईपीएस

एक तरफ जहां पिछले दिनों रोपड़ रेंज के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के मामले में सीबीआई चंडीगढ़ रोपड़ रेंज में तैनात पांच और आईपीएस अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों की मानें तो यह पांचों आईपीएस अधिकारी भुल्लर के अधीन कार्यरत थे। इन अधिकारियों से भुल्लर के रिश्वतकांड व बिचौलिए कृष्णू को लेकर सवाल-जवाब किए जा सकते हैं। सीबीआई की जांच में यह बात सामने आई है कि भुल्लर इन पांचों आईपीएस अधिकारियों को भी सर्विस के दौरान कुछ ऐसे निर्देश देते थे जो जांच का विषय हैं।

भुल्लर पर ये आरोप भी लगे

रिश्वतकांड मामले में स्क्रैप डीलर आकाश बत्ता का रविवार को एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने बताया कि सीबीआई की कार्रवाई के बाद उसे अमेरिका से एक व्यक्ति का फोन आया था। उसने बताया कि वो दो भाई थे। उसका भाई पंजाब में रहता था और वो अपने परिवार के साथ अमेरिका में। इस बीच दोनों भाइयों में झगड़ा लगवाकर भुल्लर ने उनकी जमीन कौड़ियों के भाव खरीद ली थी।

