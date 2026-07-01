Delhi company Viral Video: ₹13 हजार की सैलरी का वादा, खाते में आए सिर्फ ₹3800... HR से भिड़ गया कर्मचारी

Delhi company Viral Video: सोशल मीडिया पर एक कर्मचारी और कंपनी के HR एग्जीक्यूटिव के बीच तीखी बहस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्लिप में, कर्मचारी का आरोप है कि उसे ₹13,000 महीने की सैलरी देने का वादा किया गया था, लेकिन एक महीने से ज़्यादा काम करने के बाद, उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ़ ₹3,800 ही क्रेडिट हुए।

इस गड़बड़ी से परेशान होकर, कर्मचारी ने ऑफिस में HR डिपार्टमेंट से बात की और पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। तब से यह वीडियो ऑनलाइन काफ़ी चर्चा में है, और यूज़र्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इसके लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

A video circulating on social media alleges that a fresher employed at Nirvasa Telecom Pvt. Ltd. in Moti Nagar was promised a salary of ₹13,000 but allegedly received only ₹3,800 after working for more than a month. The viral post further claims that the management reacted in… pic.twitter.com/CzaO0DzDnA — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) June 28, 2026

कर्मचारी ने सैलरी न मिलने पर सवाल उठाए

सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के मुताबिक, यह घटना दिल्ली के मोती नगर में एक प्राइवेट कंपनी में हुई। वायरल क्लिप में, कर्मचारी बार-बार पूछ रहा है कि उसकी पूरी सैलरी क्यों नहीं क्रेडिट हुई।

जैसे ही बातचीत शुरू होती है, HR रिप्रेजेंटेटिव कथित तौर पर उससे रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहता है। कर्मचारी का दावा है कि जब उसने पहले यह मुद्दा उठाया था, तो उसे बस इतना कहा गया था कि “अब कुछ नहीं किया जा सकता।” इसके तुरंत बाद, HR एग्जीक्यूटिव बिना डिटेल में बताए चला जाता है, जिससे मामला और बिगड़ जाता है।

साथी ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की

बाद में वीडियो में, एक और कर्मचारी बीच में आता है और बहस को शांत करने की कोशिश करता है। वह बताता है कि सैलरी से जुड़े फैसले सिर्फ HR डिपार्टमेंट नहीं लेता है और अक्सर इसमें अकाउंट्स और फाइनेंस टीमें भी शामिल होती हैं।

वह कर्मचारी को शांत रहने और सही बातचीत से मामला सुलझाने की सलाह देता है। हालांकि, कर्मचारी ज़ोर देकर कहता है कि वह दोपहर 1 बजे से साफ जवाब का इंतज़ार कर रहा था और यह जानने की मांग करता रहा कि वादा की गई सैलरी के बजाय इतनी कम रकम क्यों क्रेडिट की गई।

वायरल क्लिप को लेकर इंटरनेट बंटा हुआ है

इस वीडियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़ोरदार चर्चा शुरू कर दी है। कई यूज़र्स ने कर्मचारी का समर्थन करते हुए कहा कि जब भी सैलरी में अंतर हो, कंपनियों को तुरंत और साफ-साफ जवाब देना चाहिए।

हालांकि, दूसरों ने बताया कि पेरोल के मामले आमतौर पर कई डिपार्टमेंट देखते हैं और सिर्फ़ HR टीम पर सारा दोष मढ़ना गलत होगा।

फ़िलहाल, वायरल वीडियो में किए गए दावों को अलग से वेरिफ़ाई नहीं किया गया है, और इस घटना के बारे में कोई ऑफ़िशियल बयान जारी नहीं किया गया है।