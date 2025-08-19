Project She Care: मासिक धर्म स्वच्छता पर केंद्रित इनरव्हील का प्रोजेक्ट शी केयर लॉन्च

Project She Care: (आज समाज): panchkula: इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट न पंचकूला के सेक्टर 15 स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों को पर्यावरण अनुकूल स्वच्छता किट वितरित करक प्रोजेक्ट सो केयर का शुभारंभ किया।

प्रोजेक्ट शी केयर का उद्देश्य लड़कियों को मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में शिक्षित करके उनमें जागरूकता फैलाना था।इस परियोजना में इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट के ज़ोन 4 के 9 क्लबों ने पूरे मनोयोग से भाग लिया और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद वर्ग की लड़कियों के लिए स्वच्छता किट तैयार करने और वितरित करने में योगदान दिया।

विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती पूनम ने सामाजिक सेवा परियोजनाओं की स्कूल प्रभारी श्रीमती धैया के साथ सभी इनरव्हील प्रतिनिधियों का गुलदस्ता और फूलों से स्वागत किया और किशोरावस्था में लड़कियों की देखभाल के लिए इस तरह की विचारशील सेवा परियोजना के लिए आगे आने के लिए इनरव्हील सदस्यों का धन्यवाद किया।

मासिक धर्म पर स्वच्छता किट की जानकारी

ज़ोनल काउंसलर सीमा कपूर ने लड़कियों को संबोधित किया और उन्हें मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के विभिन्न लाभों के बारे में बताया।जोनल क्लब समन्वयक डॉ. अनुपम जैन ने स्वच्छता किट के बारे में जानकारी दी, जिसमें एक टोट क्लॉथ बैग, 6 सैनिटरी नैपकिन, 2 कॉटन पैंटी और एक स्टील टिफिन शामिल थे। उन्होंने इस नेक काम में योगदान के लिए सभी क्लब अध्यक्षों का आभार व्यक्त किया।

डॉ बेनू राव प्रेसिडेंट पंचकुल सेंट्रल ने लड़कियों को आगे बढ़ने तथा अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट की अध्यक्ष पूजा गोयल जी रहीं, जिन्होंने ज़ोन 4 के के प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर डॉ. अनुपम जैन,रोज़ी ग्रोवर,प्रियल गोयल,निहारिका गर्ग,प्रीति अरोड़ा,मंजीत व अन्य सदस्य उपस्थित हुए