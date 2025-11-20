Drug Free India Campaign : नशामुक्त भारत अभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )चरखी दादरी। जनता महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों, यूथ रेड क्रॉस एवं जिला समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डा. रोशन लाल ने बताया कि केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरा होने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवकों एवं स्टाफ सदस्यों द्वारा मंत्रालय के सजीव प्रसारण को देखा गया।

इस दौरान सभी स्वयंसेवकों एवं स्टाफ सदस्यों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई कि वे कभी भी नशा नहीं करेंगे और दूसरों को भी नशा करने से रोकेंगे।इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डा. यशवीर सिंह ने स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि समाज, परिवार और युवाओं के भविष्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह अभियान युवाओं को सही दिशा देने, अपराध और दुर्घटनाओं को रोकने, समाज में जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यदि हर वॉलिंटियर अपने आसपास नशा करने वाले किसी एक व्यक्ति का भी नशा छुड़वाने में सफल होते हैं तो इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी प्रासंगिकता होगी।

समाज कल्याण विभाग से संदीप कुमार इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में शिक्षित कर एक सुरक्षित, सशक्त और उज्ज्वल भारत का निर्माण किया जा सकता है। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग से शंकर सोलंकी, महाविद्यालय से यूथ रेड क्रॉस काउंसलर डा सुरेंद्र सिंह, डा हेमलता बंसल वं राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी डा. गरिमा श्योराण की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्वयंसेवक केशव, सुमित, तन्नु, भावना, प्रवेश, योगेश, विक्की, नीतीश, नवनिधि, कोमल आदि का विशेष सहयोग रहा।

