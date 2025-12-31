Share Market Update : साल के अंत में शेयर बाजर में मुनाफावसूली भारी

तीन सत्र की गिरावट के बाद सपाट बंद हुई मार्केट

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : साल 2025 के अंतिम दिनों में घरेलू शेयर बाजार में सुस्ती और निवेशकों की मुनाफावसूली दिखाई दे रही है। पिछले तीन सत्रों में जहां शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई वहीं मंगलवाार को यह हल्की गिरावट या फिर कहें की सपाट बंद हुआ। हालांकि इस दौरान बाजार की सुस्त चाल और उतार-चढ़ाव के बीच कुछ चुनिंदा शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी 50 इंडेक्स में बजाज आॅटो सबसे ज्यादा मुनाफे में रहा, जिसने निवेशकों को सबसे बेहतर रिटर्न दिया। इसके अलावा मेटल और फाइनेंस सेक्टर के शेयरों में भी बढ़त दर्ज की गई।

इस तरह रहा सेंसेक्स और निफ्टी का प्रदर्शन

सेंसेक्स 20.46 अंक गिरकर 84,675.08 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 3.25 अंक गिरकर 25,938.85 पर आ गया। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे बढ़कर 89.82 (अस्थायी) पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की सुस्त चाल और वैश्विक संकेतों के बीच बाजार में दिशा का अभाव साफ नजर आया। कारोबारी सत्र के दौरान बाजार में दोनों तरफ (खरीदारी और बिकवाली) का जोर रहा, लेकिन अंत में सूचकांक लाल निशान में ही, पर लगभग स्थिर बंद हुए।

सोना 2800 रुपए टूटा, चांदी एक हजार महंगी

दिल्ली सर्राफा बाजार में एक तरफ जहां सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को सोना 2800 रुपए प्रति 10 ग्राम लुढ़क गया वहीं चांदी में एक हजार रुपए प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई। जानकारों का कहना है कि वैश्विक बाजार में दोनों धातुओं के मुल्य में तेजी रही लेकिन घरेलू बाजार में कीमतों में आई गिरावट मांग की कमी या मुनाफावसूली का संकेत देता है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी की कीमतों में तेजी है। कॉमेक्स पर स्पॉट सिल्वर 5.15% की जबरदस्त उछाल के साथ 75.85 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। वहीं, ग्लोबल गोल्ड भी 1.61% चढ़कर 4,401.59 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है।

इस तरह रहे सोने और चांदी के दाम

दिल्ली में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 2,800 की भारी गिरावट के साथ 1,39,000 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सोमवार को इसका भाव 1,41,800 प्रति 10 ग्राम था। स्थानीय बाजार में सोने की यह गिरावट तब आई है, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम चढ़े हैं। वहीं चांदी 1,000 रुपये की तेजी के साथ 2.41 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

