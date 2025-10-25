Gold Price Update : सोने और चांदी पर मुनाफावसूली पड़ रही भारी

रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मुंह के बल गिर रहे दोनों कीमती धातुओं के दाम

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पिछले कुछ समय से लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई को छू रहे सोने और चांदी के दाम अब मुंह के बल गिर रहे हैं। धनतेरस से पहले तक जहां दोनों धातुओं के दाम लगातार बढ़ रहे थे वहीं इसके बाद इन दोनों की कीमत लगातार कम हो रही है। यही कारण है कि शुक्रवार को जब बाजार बंद हुआ तो इन दोनों कीमती धातुओं के दाम एक बार फिर से गिरावट के साथ बंद हुए। सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि इसके पीछे दलालों की मुनाफावसूली मुख्य कारण रहा। वहीं वैश्विक स्तर पर भी इन दोनों की कीमतों में गिरावट इनका दाम गिरने के पीछे मुख्य कारण रही।

शुक्रवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में इस तरह रही कीमतें

दिवाली के बाद शुक्रवार को जब सरार्फा बाजार में करोबार शुरू हुआ तो सोने-चांदी में बड़ी मुनाफावसूली दिखी। इससे कीमतों बड़ी गिरावट देखने को मिली। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली के बाजारों में सोना 1,25,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यह कीमत 18 अक्तूबर को बंद हुए भाव 1,32,400 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में करीब 7,000 रुपये सस्ती है।

वहीं, चांदी की कीमत भी गिरकर 1,52,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पिछले सत्र में चांदी 1,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। इस तरह से 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,25,600 रुपए और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना सभी करों सहित 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। दिवाली के मौके पर चार दिनों तक बंद रहने के बाद जब शुक्रवार को सरार्फा बाजार खुले तो निवेशकों को कीमतों में यह बड़ी गिरावट देखने को मिली।

वैश्विक बाजार में भी गिरावट का दौर जारी

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में शुक्रवार को सोना हाजिर 0.93 प्रतिशत गिरकर 4,087.55 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। पिछले सत्र में इसमें 0.67 प्रतिशत की तेजी दर्ज हुई थी। वहीं, चांदी भी 1.66 प्रतिशत फिसलकर 48.12 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।