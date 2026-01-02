Priyanka Gandhi Son Engagement: प्रियंका गांधी के बेटे ने मंगेतर अवीवा के साथ इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट की

29 दिसंबर 2025 को हुई थी सगाई
Priyanka Gandhi Son Engagement, (आज समाज), नई दिल्ली: वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई हो गई है। दोनों ने इंस्टाग्राम पर सगाई की फोटो पोस्ट की है। इसमें उन्होंने बताया कि सगाई 29 दिसंबर 2025 को हो गई है। वहीं, उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा ने भी बेटे रेहान की सगाई की फोटो पोस्ट करके कहा, बेटा जवान हो गया, उसे जीवनसंगनी मिल गई। रेहान के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें।

7 साल से रिलेशनशिप में हैं रेहान और अवीवा

इससे पहले 30 दिसंबर को न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी थी। जिसके बाद कपल फेमिली के साथ राजस्थान के रणथंभौर पहुंचा था। रेहान और अवीवा 7 साल से रिलेशनशिप में हैं। दोनों को ही फोटोग्राफी का शौक है।

पिता बिजनेसमैन, मां इंटीरियर डिजाइनर

रेहान की मंगेतर अवीवा, दिल्ली के बिजनेसमैन इमरान बेग और इंटीरियर डिजाइनर नंदिता बेग की बेटी हैं। अवीवा की मां नंदिता ने ही कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन का इंटीरियर डिजाइन किया था।

