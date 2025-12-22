Priyanka Chopra के हाजमोला पर निक का फनी रिएक्शन हो गया वायरल

Priyanka Chopra: प्रियंका चोपड़ा हाल ही में सालों बाद ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में आईं, और हमेशा की तरह, इस ग्लोबल स्टार ने निराश नहीं किया। मज़ेदार पर्सनल कहानियाँ शेयर करने से लेकर फैंस को अपनी मज़ेदार शादीशुदा ज़िंदगी की झलकियाँ देने तक, प्रियंका ने अपने पति निक जोनास के साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ बहुत ही एंटरटेनिंग पल बताए।

देसी गर्ल प्रियंका और उनकी देसी पैंट्री

In India, eating Hajmola is very common. Even while living in America with her American husband, Priyanka Chopra is fond of things like Hajmola and Aam Papad (mango candy). One day, when Priyanka’s husband, Nick Jonas, reached for her Hajmola stash, Priyanka offered him some.… pic.twitter.com/xe9EN0ysEk — Narendra Pratap (@hindipatrakar) December 22, 2025



भले ही प्रियंका अब विदेश में रहती हैं, लेकिन उनका दिल (और किचन!) पूरी तरह से देसी है। उन्होंने बताया कि उनके घर में एक खास दराज है जो अचार, आम पापड़, हाजमोला और दूसरी मसालेदार इंडियन चीज़ों से भरा रहता है।

निक जोनास ने पहली बार हाजमोला चखा

एक मज़ेदार पल शेयर करते हुए, प्रियंका ने बताया कि कैसे एक दिन निक को उत्सुकता हुई और उन्होंने पूछा कि उस रहस्यमयी दराज में क्या है जिसे छूने की उन्हें इजाज़त नहीं थी। एक जिज्ञासु अमेरिकी पति होने के नाते, उन्होंने उसमें से कुछ चखने की ज़िद की। तो आखिरकार प्रियंका ने उन्हें टेस्ट करने के लिए एक हाजमोला दिया।

निक का मज़ेदार रिएक्शन

जैसे ही निक ने हाजमोला अपने मुंह में डाला, उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था जिसे प्रियंका (और अब इंटरनेट) कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने हंसते हुए बताया, “जैसे ही निक ने हाजमोला खाया, उसने पूछा, इसकी गंध पाद जैसी क्यों है?” यह सुनकर कपिल के शो में मौजूद सभी लोग हंस पड़े, और दर्शक भी। वह पल पूरी तरह से कॉमेडी का खजाना था!

प्रियंका चोपड़ा का आने वाला प्रोजेक्ट

काम की बात करें तो, प्रियंका चोपड़ा छह लंबे सालों के बाद इंडियन सिनेमा में अपनी शानदार वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वह फिलहाल एस.एस. राजामौली की आने वाली फिल्म ‘वाराणसी’ की शूटिंग कर रही हैं, जिसमें वह महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ मुख्य भूमिकाओं में हैं। अपने चार्म, ह्यूमर और ईमानदारी से, प्रियंका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सच में हमारी प्यारी ‘देसी गर्ल’ क्यों हैं, चाहे वह कहीं भी रहें।