Neelam Upadhyaya Photos in Bikini: प्रियंका चोपड़ा की भाभी का बोल्ड बिकिनी अवतार, तस्वीरें देख थम जाएंगी सांसें

Neelam Upadhyaya Photos in Bikini: साउथ इंडियन और बॉलीवुड फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाने वाली पॉपुलर एक्ट्रेस नीलम उपाध्याय आजकल ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत नजारों में छुट्टियों का मजा ले रही हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली इस एक्ट्रेस ने हाल ही में छुट्टियों की कुछ शानदार तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। मेलबर्न के खूबसूरत बीच पर पोज़ देते हुए नीलम ने अपने शानदार लुक से फैंस को दीवाना बना दिया है।

बीच पर ग्लैमर का तड़का

View this post on Instagram A post shared by Neelam Upadhyaya (@neelamupadhyaya)



नीलम ने इंस्टाग्राम पर अपनी छुट्टियों की कई तस्वीरें अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कीं। सुनहरे किनारों पर खड़ी और प्रकृति की सुंदरता से घिरी, एक्ट्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। उनकी छुट्टियों की तस्वीरों ने न सिर्फ उनके चार्म को दिखाया, बल्कि उनके सहज स्टाइल को भी सामने लाया।

बिकिनी लुक ने इंटरनेट पर आग लगा दी

उनकी छुट्टियों के सभी पलों में, नीलम के बोल्ड ब्लू प्रिंटेड बिकिनी लुक ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा। आत्मविश्वास के साथ अपनी टोन्ड फिगर दिखाते हुए, एक्ट्रेस ने कई हॉट पोज़ दिए, जिससे फैंस तुरंत दीवाने हो गए।

मस्ती, धूप और रेत

गीली रेत पर चंचल मुस्कान के साथ बैठने से लेकर एक शानदार फोटोशूट के लिए लेटने तक, नीलम के बीच के पलों ने उनके मस्ती भरे अंदाज़ को पूरी तरह से दिखाया। फैंस उनकी शानदार अपीयरेंस की तारीफ करते नहीं थक रहे थे।

सेल्फी गेम स्ट्रॉन्ग

स्टाइलिश धूप का चश्मा पहने और नेचुरल ग्लो बिखेरते हुए, नीलम की क्लोज-अप सेल्फी ने उनकी बीच डायरी में और भी चार चांद लगा दिए। उनके आत्मविश्वास और एलिगेंस ने सच में हर तस्वीर को और भी खास बना दिया।

स्टाइलिश फिर भी सहज

सिर्फ बिकिनी ही नहीं, नीलम को एक चिक बैकलेस ड्रेस पहने हुए भी देखा गया, जिससे छुट्टियों के फैशन के लिए बड़ी प्रेरणा मिली। उनके ग्रेसफुल लुक ने उनके बीचसाइड स्टाइल को और भी आकर्षक बना दिया।

तस्वीरें वायरल

इन प्यारी यादों को शेयर करते हुए, नीलम ने अपनी पोस्ट को कैप्शन दिया, “बीच रन और कॉफी रन,” जो उनकी छुट्टियों के अंदाज़ को पूरी तरह से बताता है। जैसे ही उन्होंने तस्वीरें अपलोड कीं, कमेंट सेक्शन दिल और आग वाले इमोजी से भर गया, क्योंकि फैंस ने उन पर खूब प्यार बरसाया।