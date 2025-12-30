फ्लोरल साड़ी में Priyanka Chopra का कातिलाना अंदाज़, तस्वीरों ने सर्दी में भी छुड़ा दिए पसीने

Priyanka Chopra: एक देसी दिवा से लेकर ग्लोबल आइकन तक, प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर अपने शानदार लेटेस्ट लुक से सुर्खियां बटोर रही हैं। एक्ट्रेस हाल ही में ‘द कपिल शर्मा शो’ की शूटिंग के लिए कुछ घंटों के लिए मुंबई आई थीं, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने पूरे बी-टाउन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हालांकि प्रियंका लॉस एंजिल्स लौट चुकी हैं, लेकिन उनका ग्लैमरस अवतार अभी भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।

सिर्फ कुछ घंटों के लिए मुंबई में, लेकिन इंडस्ट्री में आग लगा दी

जब भी प्रियंका चोपड़ा भारत आती हैं, वह आसानी से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। हाल ही में, वह महेश बाबू के साथ अपनी आने वाली फिल्म के सिलसिले में देश में थीं, और उसके तुरंत बाद, वह कपिल शर्मा शो की शूटिंग के लिए मुंबई पहुंचीं।

पल भर में दिल जीत लिया

शहर में सिर्फ कुछ घंटे रहने के बावजूद, प्रियंका के लुक ने बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी हैरान कर दिया। एक बार फिर, उनकी भरोसेमंद स्टाइलिस्ट अमी पटेल ने उनका आउटफिट तैयार किया, और नतीजा शानदार था।

फ्लोरल साड़ी में मॉडर्न-देसी फ्यूजन

प्रियंका ने अर्पिता मेहता की कस्टम व्हाइट-एंड-ब्लू फ्लोरल साड़ी पहनी थी, जिसे एक रिफ्रेशिंग मॉडर्न तरीके से स्टाइल किया गया था। साड़ी में एक खूबसूरत ‘सैंड एंड ब्लूम’ प्रिंट था, जिसमें नाजुक नीले फूल उनकी खूबसूरती और आकर्षण को बढ़ा रहे थे।

स्ट्रैपलेस कॉर्सेट ने बोल्ड ट्विस्ट दिया

एक्ट्रेस ने अपनी प्री-स्टिच्ड साड़ी को लेस-अप बैक डिज़ाइन वाले स्ट्रैपलेस कॉर्सेट के साथ पेयर किया। प्लीट्स वाली स्कर्ट की तरह स्टाइल की गई इस साड़ी में ट्रेडिशनल पल्लू नहीं था। इसके बजाय, प्रियंका ने अपने गले में मैचिंग स्कार्फ पहना था, जिससे पूरे आउटफिट को एक चिक, कंटेम्पररी लुक मिला। इस लुक में उनका आत्मविश्वास और ग्रेस सच में सबसे अलग था।

कम ज्वेलरी, ज़्यादा असर

अपनी एक्सेसरीज़ को सिंपल लेकिन क्लासी रखते हुए, प्रियंका ने डायमंड ड्रॉप इयररिंग्स, एक एलिगेंट ब्रेसलेट और BVLGARI की अंगूठियां पहनीं। कम ज्वेलरी ने उनके ग्लैमरस पहनावे को बिना हावी हुए पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट किया।

सॉफ्ट मेकअप और वेवी बाल ने लुक को पूरा किया

मेकअप के लिए, प्रियंका ने सॉफ्ट और न्यूट्रल टोन चुने—पिंकिश-ऑरेंज होंठ, स्मोकी आईशैडो, ब्लश्ड गाल और एक ग्लोइंग बेस। उन्होंने अपने बालों को साइड पार्टिंग के साथ लूज़ वेव्स में स्टाइल किया, जिससे उनके मॉडर्न-देसी लुक को फाइनल टच मिला।

फैंस खुद को रोक नहीं पा रहे हैं

उनके लुक पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई है। फैंस ने उनकी खूब तारीफ की है, उन्हें ‘देवी’ और ‘हमेशा की तरह रॉयल’ कहा है। एक कमेंट जो सबसे अलग था, उसमें लिखा था, “उन्हें देखकर हमें सर्दियों में भी पसीना आ जाता है।”