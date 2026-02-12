Priyanka Chopra Teenage Romance: अलमारी में छुपे थे प्रियंका चोपड़ा के ‘बॉयफ्रेंड’, किस से पहले ही मौसी ने पकड़ लिया था रंगे हाथ

Priyanka Chopra Teenage Romance: प्रियंका चोपड़ा अनफिनिश्ड बुक स्टोरीज़: प्रियंका चोपड़ा, जिन्हें प्यार से PC के नाम से जाना जाता है, सिर्फ़ बॉलीवुड की सुपरस्टार ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन भी हैं जिन्होंने हॉलीवुड में अपनी मज़बूत पहचान बनाई है। लेकिन अपने ग्लैमरस करियर के अलावा, उनकी ज़िंदगी प्यारी, मज़ेदार और शरारती यादों से भी भरी है। इनमें से कुछ कहानियाँ इतनी मज़ेदार हैं कि वे किसी को भी ज़ोर से हँसा सकती हैं।

अपनी किताब अनफिनिश्ड में, प्रियंका ने अपने स्कूल के दिनों की एक मज़ेदार घटना शेयर की है जो आज भी लोगों को हँसा देती है। आइए उस कभी न भूलने वाली कहानी पर एक नज़र डालते हैं।

प्रियंका का पहला स्कूल क्रश

प्रियंका लिखती हैं कि जब वह 9वीं या 10वीं क्लास में थीं, तो वह US में अपनी आंटी किरण के घर रह रही थीं, क्योंकि उनके माता-पिता काम की वजह से बाहर थे। उस दौरान, उन्हें अपने स्कूल के एक लड़के पर क्रश हो गया था। किताब में, वह उसे “बॉब” कहती है (उसकी प्राइवेसी बनाए रखने के लिए यह उसका असली नाम नहीं है)।

बॉब 10th क्लास में था और प्रियंका उसे सच में पसंद करती थी। वह उसे एक प्यारा और मज़ेदार लड़का बताती है जो प्यारे चेहरे बनाता था और उसे रोमांटिक तोहफ़े देता था—जैसे एक बार उसने उसे पहनने के लिए अपनी चेन दी थी। हालाँकि, उसकी आंटी सख़्त थीं और उसे डेट करने की इजाज़त नहीं देती थीं क्योंकि वह चाहती थीं कि प्रियंका अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इसलिए, दोनों सिर्फ़ स्कूल में मिलते और बातें करते थे।

आंटी के बाहर होने पर बॉब को घर बुलाना

एक दिन, प्रियंका ने बॉब को अपनी आंटी के घर बुलाने का फ़ैसला किया, यह सोचकर कि यह सेफ़ होगा क्योंकि उसकी आंटी बाहर थीं। दोनों सोफ़े पर हाथ पकड़कर टीवी देख रहे थे। प्रियंका को लगा कि शायद यही उसके पहले किस का पल हो। जैसे-जैसे वे पास आए, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। लेकिन तभी, उसने खिड़की से अपनी आंटी की कार देखी। उसकी आंटी उम्मीद से पहले लौट आई थीं।

अलमारी में छिपने का ड्रामा

घबराहट होने लगी। बॉब के लिए समय पर घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वे बेडरूम की तरफ भागे, और प्रियंका ने जल्दी से बॉब को अलमारी में धकेल दिया और उसे चुप रहने को कहा। जब उसकी आंटी अंदर आईं, तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है। प्रियंका ने घबराकर झूठ बोला और कहा कि वह अकेली है। लेकिन उसकी आंटी को शक हो गया। वह कमरे में गईं, सीधे अलमारी के पास गईं, और दरवाज़ा खोल दिया।

बॉब पकड़ा गया

वह वहाँ था—बॉब, अलमारी के अंदर खड़ा था। उसकी आंटी चौंक गईं। उन्होंने तुरंत प्रियंका की माँ को फ़ोन किया और कहा, “मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसकी अलमारी में एक लड़का था!” प्रियंका लिखती हैं कि वह डर से काँप रही थीं। कहने की ज़रूरत नहीं कि उनका पहले किस का प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उनकी आंटी ने उन्हें डांटा और दोबारा झूठ न बोलने की चेतावनी दी।

उसके बाद क्या हुआ?

इस घटना के बाद, उनकी आंटी और भी सख़्त हो गईं और उन्होंने प्रियंका से साफ़-साफ़ कहा कि पढ़ाई पहले आनी चाहिए। बॉब के साथ उनका रिश्ता स्कूल तक ही सीमित रहा। अपनी किताब में, प्रियंका मानती हैं कि आज उस पल को याद करना मज़ेदार है, लेकिन उस समय यह बहुत डरावना था। आज, पीसी उस कहानी को याद करते हुए हंसते हैं – लेकिन तब, यह पूरी तरह से किशोरावस्था के बुरे सपने से कम नहीं था।