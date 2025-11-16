Priyanka Chopra White Lehenga: सफेद लहंगे में उतरीं प्रियंका चोपड़ा, देसी अंदाज ने इवेंट में मचा दिया धमाका

Priyanka Chopra White Lehenga: हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित भव्य ग्लोबट्रॉटर इवेंट में प्रियंका चोपड़ा ने मंच पर धूम मचा दी। शानदार सफ़ेद लहंगा-साड़ी पहने, इस वैश्विक हस्ती ने एक अद्भुत एंट्री की। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़े, मुस्कुराकर सभी का गर्मजोशी से “नमस्ते” कहकर अभिवादन किया, प्रशंसक मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर छा रहे हैं।
ग्लोबट्रॉटर इवेंट में सितारों की धूम
इस इवेंट में महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन और निर्देशक एस.एस. राजामौली सहित कई सितारे मौजूद रहे। इस मौके पर, उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म का शीर्षक और टीज़र लॉन्च का खुलासा किया गया। प्रियंका अमेरिका से सीधे हैदराबाद पहुँचीं, जो उनके उत्साह और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
एक शाही अंदाज़ जिसने दिया बिल्कुल ‘राजकुमारी जैसा एहसास’
प्रियंका का पूरा लुक वैभव और शान से भरपूर था। सफ़ेद लहंगा-साड़ी के साथ, उन्होंने एक भारी हार, मैचिंग माँग-टीका, चूड़ियाँ और एक खूबसूरत कमरबंद पहना था। उनका शाही अवतार किसी परीकथा की राजकुमारी से कम नहीं था। जैसे ही वह कार्यक्रम स्थल पर पहुँचीं, उनकी शालीनता और मनमोहक मुस्कान ने सभी को तुरंत मोहित कर लिया।
प्रशंसकों का हार्दिक अभिवादन
प्रियंका ने एक चमकदार मुस्कान के साथ प्रशंसकों का अभिवादन किया और उनके प्यार का इज़हार किया। फिर वह पृथ्वीराज सुकुमारन के बगल में बैठ गईं। उन्हें महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर और उनकी बेटी सितारा के साथ भी गर्मजोशी से बातचीत करते देखा गया।
प्रियंका के लुक पर प्रशंसक फिदा
उनकी तस्वीरें ऑनलाइन आते ही सोशल मीडिया पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। एक प्रशंसक ने लिखा, “वह असल ज़िंदगी की राजकुमारी जैसी लग रही हैं!” एक अन्य ने टिप्पणी की, “वाह… बिल्कुल अप्सरा।”
एक प्रशंसक ने कहा, “सफ़ेद रंग में एक दृश्य।” जबकि एक अन्य ने मज़ाक में कहा, “मेरा दिल लगभग सीने से बाहर निकल आया!” उनकी हर तस्वीर और वीडियो बिजली की गति से वायरल हो रही है।
फिल्म ‘वाराणसी’ में दमदार भूमिका
प्रियंका फिल्म वाराणसी में मंदाकिनी के रूप में नज़र आएंगी। हाल ही में, उनका पहला लुक जारी किया गया था – वह पीली साड़ी में बंदूक पकड़े हुए दिखाई दीं, जो उनके मज़बूत और उग्र किरदार की ओर इशारा करता है। यह फिल्म एक साइंस-फिक्शन ड्रामा है, जो त्रेता युग की पौराणिक पृष्ठभूमि और महाकाव्य राम-रावण युद्ध से जुड़ी है। यह 2027 की गर्मियों में रिलीज़ होने वाली है।
2019 के बाद पहली भारतीय फिल्म
द स्काई इज़ पिंक के बाद, यह प्रियंका की भारतीय सिनेमा में बड़ी वापसी है। इस बीच, वह द व्हाइट टाइगर जैसी प्रशंसित ओटीटी परियोजनाओं में भी नज़र आईं। प्रशंसक अपनी ‘देसी गर्ल’ को फिर से बड़े पर्दे पर चमकते देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
प्रशंसक उनके पारंपरिक आकर्षण से अभिभूत हैं
प्रियंका फिल्म और कार्यक्रम के बारे में लगातार अपडेट साझा कर रही हैं और प्रशंसकों को बांधे हुए हैं। उनके देसी अवतार, शान और ऊर्जा ने प्रशंसकों का उत्साह बढ़ा दिया है। दर्शक उन्हें एक बार फिर भारतीय परंपरा को अपनाते हुए देखकर रोमांचित हैं – इस बार और भी ज़्यादा आकर्षण के साथ।