Priyanka Chopra Upcoming Films: प्रियंका चोपड़ा की लगी जैकपॉट! ‘वाराणसी’ के बाद अब इस बड़ी बायोपिक में एंट्री

Priyanka Chopra Upcoming Films: ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा इन दिनों हॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच बैलेंस बनाकर बॉलीवुड से भी जुड़ रही हैं। हिंदी सिनेमा से कई साल दूर रहने के बाद, एक्ट्रेस अब एस. एस. राजामौली की डायरेक्टेड और महेश बाबू के को-स्टारर फिल्म ‘वाराणसी’ से अपनी वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था।

अब, इस एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, खबर है कि प्रियंका को एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है—लेजेंडरी पेंटर अमृता शेर-गिल की बायोपिक।

भारत के सबसे आइकॉनिक आर्टिस्ट में से एक की बायोपिक

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म—जिसका टाइटल ‘अमरी’ है—को मशहूर फिल्ममेकर मीरा नायर डायरेक्ट करेंगी। मॉडर्न इंडियन आर्ट में अपने नए काम के लिए जानी जाने वाली अमृता शेर-गिल 20वीं सदी की सबसे मशहूर महिला पेंटर्स में से एक हैं।

इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रियंका चोपड़ा टाइटल रोल नहीं करेंगी, बल्कि एक अहम सपोर्टिंग कैरेक्टर में दिखेंगी, जो कहानी के लिए बहुत ज़रूरी बताया जा रहा है। फिल्म में ग्लोबल अपील जोड़ना

बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में प्रियंका की मज़बूत मौजूदगी को देखते हुए, उनके साथ काम करने से फिल्म की इंटरनेशनल पहुंच बढ़ने की उम्मीद है। खबर है कि मीरा नायर इस फिल्म को इंडिया, हंगरी और फ्रांस में बड़े पैमाने पर रिलीज़ करने का प्लान बना रही हैं—जिससे यह सच में एक ग्लोबल सिनेमैटिक प्रोजेक्ट बन जाएगा।

प्रियंका ने अपने हिस्से पहले ही शूट कर लिए हैं

रिपोर्ट्स बताती हैं कि मीरा नायर के मन में एक खास रोल था जिसे वह सिर्फ प्रियंका चोपड़ा से करवाना चाहती थीं। एक्ट्रेस से पिछले साल संपर्क किया गया था और उन्होंने अपने हिस्से की शूटिंग पहले ही पूरी कर ली है।

हैदराबाद में वाराणसी का काम खत्म करने के बाद, प्रियंका खबर है कि अमृतसर गईं, जहाँ उन्होंने दो दिनों में अमरी के लिए शूटिंग की। फिल्म में तान्या मानिकतला लीड रोल में हैं।

मीरा नायर के साथ पहला कोलेबोरेशन

यह प्रोजेक्ट मीरा नायर के साथ प्रियंका चोपड़ा का पहला कोलेबोरेशन है। दोनों का ग्लोबल नाम होना—प्रियंका एक इंटरनेशनल स्टार के तौर पर और मीरा एक इंडियन-अमेरिकन फिल्ममेकर के तौर पर—इस पार्टनरशिप को और भी रोमांचक बनाता है। हालांकि कहानी और प्रियंका के किरदार के बारे में जानकारी अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन यह प्रोजेक्ट पहले से ही काफी चर्चा में है।