Priyanka Chopra The Bluff First Look: ये प्रियंका हैं या योद्धा? ‘The Bluff’ से सामने आया सबसे खतरनाक लुक

Priyanka Chopra The Bluff First Look: ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास एक बार फिर इंटरनेट पर आग लगा रही हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, एक्ट्रेस ने बार-बार अपनी वर्सेटिलिटी साबित की है, और अब वह अपनी आने वाली एक्शन-एडवेंचर फिल्म ‘द ब्लफ’ को लेकर सुर्खियों में हैं।

इस हाई-ऑक्टेन प्रोजेक्ट में प्रियंका, कार्ल अर्बन के साथ स्क्रीन शेयर करती नज़र आएंगी। हाल ही में, एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से अपनी फर्स्ट-लुक तस्वीरें शेयर कीं, और फैंस खुद को शांत नहीं रख पा रहे हैं।

1800 के दशक पर आधारित, ‘द ब्लफ’ एक डार्क, इंटेंस और रोमांचक समुद्री डाकू एडवेंचर का वादा करती है, और प्रियंका के दमदार ट्रांसफॉर्मेशन ने पहले ही ज़बरदस्त चर्चा बटोर ली है।

प्रियंका चोपड़ा का जानलेवा समुद्री डाकू अवतार सामने आया

प्रियंका द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में, वह लेजेंडरी समुद्री डाकू ‘ब्लड मैरी’ से प्रेरित किरदार आर्सेल बोर्डन का रोल निभाती दिख रही हैं। एक्ट्रेस हाथ में तलवार, बिखरे बाल और निडर अंदाज़ के साथ एक खतरनाक समुद्री डाकू लुक में नज़र आ रही हैं।

एक और शानदार तस्वीर में, प्रियंका खून से लथपथ और हाथ में बंदूक पकड़े हुए दिख रही हैं, जो उस क्रूर और हिंसक दुनिया की ओर इशारा करता है जिससे उनका किरदार जुड़ा है। कुछ बिहाइंड-द-सीन्स तस्वीरें भी समुद्र किनारे की लोकेशन और डायरेक्टर फ्रैंक ई. फ्लावर्स की झलक देती हैं, जो फिल्म के रॉ और रफ वाइब को और बढ़ाती हैं।

उनके इंटेंस एक्सप्रेशंस, मज़बूत बॉडी लैंग्वेज और योद्धा जैसे लुक ने फैंस को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर उनके बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ में कमेंट्स की बाढ़ आ गई है।

प्रियंका के लुक पर फैंस हुए दीवाने

जैसे ही तस्वीरें पोस्ट की गईं, वे सभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगीं। फैंस ने उन्हें “क्वीन,” “वॉरियर,” “फियरलेस,” और “एब्सोल्यूट फायर” कहा। कई लोगों ने कहा कि यह उनके अब तक के सबसे पावरफुल लुक्स में से एक है, जबकि दूसरों ने दावा किया कि वह एक सच्ची ग्लोबल स्टार की तरह हॉलीवुड पर राज कर रही हैं।

एक फैन ने लिखा, “यह नेक्स्ट-लेवल प्रियंका है। हॉलीवुड को तैयार रहना चाहिए!” दूसरे ने कमेंट किया, “तलवार, खून, पावर – वह अजेय है।” साफ है, प्रियंका ने एक बार फिर उम्मीदों को आसमान तक पहुंचा दिया है।

‘द ब्लफ’ कब रिलीज़ होगी?

‘द ब्लफ’ 25 फरवरी को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म एक समुद्री डाकू की अंधेरी ज़िंदगी को दिखाएगी जो अपने हिंसक अतीत को पीछे छोड़कर एक नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन खतरा और मुसीबतें उसका पीछा नहीं छोड़तीं। यह कहानी एक्शन, ड्रामा, इमोशनल गहराई और रोमांचक सीक्वेंस का वादा करती है, जिससे यह प्रियंका के फैंस के लिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली रिलीज़ में से एक बन गई है।