Priyanka Chopra Photos: गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में प्रियंका का जलवा, ग्लैमर देख थम गई सांसें

Mohit Saini
Priyanka Chopra Photos: बॉलीवुड से हॉलीवुड तक, प्रियंका चोपड़ा जोनास अपनी प्रतिभा, आकर्षण और शानदार मौजूदगी से लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। वह जहां भी जाती हैं, यह पक्का करती हैं कि सबकी निगाहें उन्हीं पर हों – और गोल्डन ग्लोब्स 2026 भी इसका अपवाद नहीं था। ग्लोबल स्टार प्रियंका अपने पति निक जोनास के साथ इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड सेरेमनी में शामिल हुईं और फैंस को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया।

प्रियंका इस साल गोल्डन ग्लोब्स में प्रेजेंटर के तौर पर भी दिखीं। जैसे ही वह रेड कार्पेट पर चलीं, उन्होंने कई स्टाइलिश पोज़ दिए, जिससे कैमरों के लिए उनसे नज़रें हटाना मुश्किल हो गया। इस इवेंट की उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, और फैंस उनके ग्लैमरस अवतार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

गोल्डन ग्लोब्स 2026 कैलिफ़ोर्निया में हुआ

गोल्डन ग्लोब्स 2026 कैलिफ़ोर्निया में 12 जनवरी को हुआ, जिसमें हॉलीवुड इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इनमें भारत की ‘देसी गर्ल’ प्रियंका चोपड़ा ने भी दमदार और एलिगेंट अंदाज़ में शिरकत की।

प्रियंका पति निक जोनास के साथ पहुंचीं

प्रियंका चोपड़ा अपने पति, सिंगर-एक्टर निक जोनास के साथ हाथ में हाथ डालकर इवेंट में पहुंचीं। इस ग्लैमरस रात के लिए, प्रियंका ने एक ब्लू ऑफ-शोल्डर गाउन चुना, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

प्रियंका के रेड कार्पेट पोज़ ने दिल जीत लिए

रेड कार्पेट पर, प्रियंका ने एक के बाद एक शानदार पोज़ दिए। पैपराज़ी कैमरे पूरी तरह से उन पर फोकस थे, क्योंकि वह अपने आत्मविश्वास और ग्रेस को दिखा रही थीं। उनके ग्लैमरस एक्सप्रेशंस और बेदाग स्टाइल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह एक ग्लोबल फैशन आइकन क्यों हैं।

प्रियंका चोपड़ा की तस्वीरें वायरल

गोल्डन ग्लोब्स 2026 से प्रियंका की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही हैं। फैंस उन पर प्यार और तारीफों की बारिश कर रहे हैं, और कई लोग उनके लुक को “एकदम परफेक्ट” बता रहे हैं।

फैंस देसी गर्ल के लुक पर फिदा

फैशन पसंद करने वालों से लेकर वफादार फैंस तक, हर कोई प्रियंका के शानदार लुक के बारे में बात कर रहा है। उनके ग्लैमरस अवतार ने लोगों को यह कहने पर मजबूर कर दिया है, “छा गई देसी गर्ल!” क्योंकि वह दुनिया भर में लोगों का दिल जीत रही हैं।

प्रियंका चोपड़ा का बढ़ता हॉलीवुड सफ़र

प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में पहले ही अपने लिए एक खास जगह बना ली है, और अब वह धीरे-धीरे हॉलीवुड पर भी राज कर रही हैं। वह फिल्मों और वेब सीरीज़ में अपनी परफॉर्मेंस से इंटरनेशनल लेवल पर दर्शकों को इम्प्रेस कर रही हैं।

प्रियंका चोपड़ा के आने वाले प्रोजेक्ट्स

काम की बात करें तो, प्रियंका के पास कई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें हॉलीवुड फिल्में ‘द ब्लफ’ और ‘जजमेंट डे’ शामिल हैं। वह बहुत ज़्यादा इंतज़ार की जा रही साउथ इंडियन फिल्म ‘वाराणसी’ में भी नज़र आएंगी।