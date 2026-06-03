Priyanka Chopra Monokini: पूल में उतरीं प्रियंका चोपड़ा, सिजलिंग पोज ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

Priyanka Chopra Monokini: ग्लोबल आइकन और बॉलीवुड सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा इस समय अपने बहुप्रतीक्षित कमबैक प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए इंडिया में हैं। हैदराबाद में अपने बिज़ी शेड्यूल के बीच, एक्ट्रेस ने आराम करने और एक पर्फ़ेक्ट संडे एन्जॉय करने के लिए कुछ समय निकाला, और फ़ैन्स को शानदार सोशल मीडिया पोस्ट की एक सीरीज़ के ज़रिए अपनी रिफ़्रेशिंग गेटअवे की झलक दिखाई।
प्रियंका की पूल के किनारे की तस्वीरों ने इंटरनेट पर धूम मचा दी
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प्रियंका ने हाल ही में पूल के किनारे अपने आरामदायक संडे की कुछ फ़ोटो और वीडियो शेयर कीं। स्टाइलिश ब्लैक मोनोकिनी पहने, एक्ट्रेस गर्मियों के वाइब्स में बहुत एलिगेंट लग रही थीं। तस्वीरों ने तुरंत ऑनलाइन ध्यान खींचा, फ़ैन्स ने उनके कॉन्फ़िडेंस, फ़िटनेस और टाइमलेस चार्म की तारीफ़ की।
आसान ग्लैमर और गर्मियों का वाइब्स
साफ़ नीले आसमान के बैकग्राउंड में, प्रियंका ने पूल के किनारे कई स्टाइलिश पोज़ दिए, जिसमें उनका रिलैक्स्ड लेकिन ग्लैमरस वेकेशन मूड दिखा।
एक वीडियो में, एक्ट्रेस को पूल से बाहर निकलते और आराम से अपने बालों को झटकते हुए देखा जा सकता है, जो पहले से ही शानदार विज़ुअल्स में सिनेमाई अंदाज़ का टच जोड़ रहा है।
उनकी टोन्ड बॉडी और चमकदार मुस्कान फोटो सीरीज़ की हाईलाइट बन गई, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैंस ने उनकी तारीफ़ की।
सेल्फ-केयर संडे
एक्ट्रेस ने फॉलोअर्स को अपने सेल्फ-केयर रूटीन की भी झलक दिखाई। पूल में समय बिताने के बाद, प्रियंका ने खुद को स्किनकेयर सेशन दिया और फेस मास्क पहने हुए एक फोटो शेयर की।
पोस्ट में वेलनेस और सेल्फ-केयर के प्रति उनका कमिटमेंट दिखाया गया, जिससे यह साबित होता है कि रिलैक्सेशन और स्किनकेयर साथ-साथ चलते हैं।
गर्मियों के लिए एक्साइटेड
मौसम के लिए अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए, प्रियंका ने अपनी पोस्ट पर एक खुशनुमा मैसेज के साथ कैप्शन लिखा, जिसमें बताया कि उन्होंने अपने संडे का कितना मज़ा लिया और वह गर्मियों को अपनाने के लिए कितनी तैयार हैं।
उनकी पॉजिटिव एनर्जी और बेफिक्र मूड फैंस के दिलों में उतर गया, जिससे पोस्ट और भी ज़्यादा रिलेटेबल हो गई।
फैंस ने एक्ट्रेस पर प्यार लुटाया
फोटोज़ तेज़ी से वायरल हो गईं, जिन पर हज़ारों रिएक्शन और कमेंट्स आए। फैंस ने कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ ला दी, उन्हें “स्टनिंग,” “ब्यूटीफुल,” और यहाँ तक कि “द क्वीन” भी कहा।
कई फैंस ने ग्लैमर, फिटनेस और असलियत के बीच बैलेंस बनाने की उनकी काबिलियत की तारीफ की, साथ ही दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर भी किया।
हैदराबाद की खूबसूरत शामों का मज़ा लेते हुए
पूल के किनारे बिताए अपने पलों के अलावा, प्रियंका ने हैदराबाद में अपनी आने वाली फिल्म के सेट से चांदनी रात में आसमान की एक शानदार फोटो भी शेयर की।
इस शांत तस्वीर ने उनके फोटो कलेक्शन में एक शांति का टच दिया और फैंस को पर्दे के पीछे की उनकी ज़िंदगी की एक झलक दी।
गर्मियों का स्वाद
मौसम का पूरा मज़ा लेते हुए, प्रियंका ने ताज़े जामुन (इंडियन ब्लैकबेरी) का भी मज़ा लिया, और अपने फोटो डंप में गर्मियों के इस फल की एक फोटो शेयर की।
इस छोटी लेकिन रिलेटेड डिटेल ने फैंस को खुश कर दिया, जिन्होंने एक्ट्रेस को अपने बिज़ी वर्क शेड्यूल के बीच छोटी-मोटी खुशियाँ मनाते हुए देखकर तारीफ़ की।
अभी शूटिंग चल रही है, फैंस प्रियंका चोपड़ा को उनके आने वाले प्रोजेक्ट में इंडियन सिनेमा में वापसी करते देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक, उनके लेटेस्ट सोशल मीडिया अपडेट ने फैंस को मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ दिया है।