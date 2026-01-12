Blue Diamond Ring में चमकी Priyanka Chopra, निक जोनस की बढ़ीं धड़कनें

Priyanka Chopra Diamond Ring: गोल्डन ग्लोब्स 2026 एक ग्लैमरस इवेंट बन गया, जब ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास और उनके पति निक जोनास लॉस एंजिल्स में रेड कार्पेट पर शानदार अंदाज़ में नज़र आए। इस पावर कपल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे हॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश जोड़ों में से एक क्यों हैं।

प्रियंका काले गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, उन्होंने मिनिमल लेकिन लग्ज़री हीरे की ज्वेलरी पहनी थी। हालांकि उन्होंने जो भी ज्वेलरी पहनी थी, वह सब एलिगेंस से चमक रही थी, लेकिन उनकी बड़ी नीली हीरे की अंगूठी ने सबका ध्यान खींचा और सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

प्रियंका चोपड़ा की नीलम की अंगूठी ने सबका दिल जीत लिया

ज्वेलरी में अपने शानदार टेस्ट के लिए जानी जाने वाली प्रियंका चोपड़ा कभी भी इंप्रेस करने में फेल नहीं होतीं। गोल्डन ग्लोब्स 2026 में, उनकी गहरी नीली नीलम की अंगूठी आकर्षण का केंद्र बन गई। रिच नीला रंग, चमकदार हीरों के साथ मिलकर, उनके लुक में एक शाही आकर्षण जोड़ रहा था। यह स्टेटमेंट रिंग उनके आउटफिट के साथ एकदम परफेक्ट लग रही थी, जिससे नज़रें हटाना मुश्किल था।

फैंस और फैशन क्रिटिक्स दोनों ही इस शानदार पीस के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे थे, इसे शाम की सबसे आकर्षक एक्सेसरीज़ में से एक बता रहे थे।

प्रियंका की महंगी सगाई की अंगूठी पर एक नज़र

जहां नीलम की अंगूठी ने सुर्खियां बटोरीं, वहीं प्रियंका की सगाई की अंगूठी भी खास ज़िक्र के लायक है। निक जोनास ने एक लग्ज़री टिफ़नी एंड कंपनी की अंगूठी के साथ प्रपोज़ किया था, जिसमें लगभग 4 से 5 कैरेट का एक बड़ा कुशन-कट हीरा लगा हुआ था।

यह अंगूठी दोनों तरफ बैगुएट हीरों और एक प्लैटिनम बैंड के साथ खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है, जो इसे एक टाइमलेस लेकिन मॉडर्न अपील देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सगाई की अंगूठी की कीमत लगभग ₹2 करोड़ (लगभग $200,000) है। प्रियंका ने पहले कहा है कि यह उनकी सबसे पसंदीदा ज्वेलरी में से एक है, हालांकि उन्हें इसे पहने हुए कम ही देखा जाता है।

निक जोनास प्रियंका के ग्लैमर पर फिदा

रेड कार्पेट पर, निक जोनास अपनी पत्नी के लिए अपनी तारीफ छिपा नहीं पाए। जब ​​प्रियंका कैमरों के लिए पोज़ दे रही थीं, तो निक अपने बाल ठीक करते और लगातार उन्हें देखते हुए नज़र आए, जो साफ तौर पर उनके शानदार लुक पर फिदा थे। उनकी केमिस्ट्री और सहज आकर्षण ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। गोल्डन ग्लोब्स 2026 के बारे में

83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 11 जनवरी, 2026 को हुए, जिसमें फिल्मों, टेलीविज़न और अब पॉडकास्ट में भी बेहतरीन काम को सेलिब्रेट किया गया। हॉलीवुड की सबसे बड़ी पार्टी के नाम से मशहूर, गोल्डन ग्लोब्स साल का पहला बड़ा अवॉर्ड शो होता है, जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम एक साथ आते हैं।