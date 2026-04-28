Priyanka Chopra Raghav Chadha News: नवजोत कौर सिद्धू के एक सनसनीखेज दावे के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने राघव चड्ढा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने में अहम भूमिका निभाई।

राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़ने और BJP में शामिल होने की खबर ने संसद के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक तीखी बहस छेड़ दी है, जिससे कई लोग हैरान हैं, जबकि दूसरों ने इस कदम का स्वागत किया है।

“प्रियंका ने उनकी मदद की” — सिद्धू का बड़ा बयान

एक पॉडकास्ट पर बोलते हुए, नवजोत कौर सिद्धू ने दावा किया कि प्रियंका चोपड़ा ने चड्ढा की पुरानी पार्टी में उनके आसपास परेशानी महसूस करने के बाद दखल दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ संभावित कार्रवाई की चिंता थी और प्रियंका ने अपनी कज़िन परिणीति चोपड़ा (राघव चड्ढा की पत्नी) के साथ अपने कनेक्शन के कारण उन्हें “बचाने” के लिए दखल दिया।

सिद्धू ने आगे कहा कि उन्हें AAP के साथ चड्ढा के झगड़े का पहले से ही अंदाज़ा था, उन्होंने दावा किया कि पार्टी को लगा कि वह अब उसके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, जिससे आखिरकार अंदरूनी झगड़े हुए।

सोशल मीडिया पर गुस्सा और विरोध

इस घटना पर ऑनलाइन मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि खबर आने के एक दिन के अंदर ही चड्ढा के 2 मिलियन से ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कम हो गए, जिससे लोगों में निराशा दिखी—खासकर युवा दर्शकों में।

प्रकाश राज और कुणिका सदानंद समेत कई सेलिब्रिटीज़ ने उनके फैसले की खुलकर आलोचना की है।

अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं

अभी तक, न तो प्रियंका चोपड़ा, न परिणीति चोपड़ा, और न ही राघव चड्ढा ने इन दावों पर कोई जवाब दिया है।

हालांकि, चड्ढा के राजनीतिक बदलाव को पहले से ही एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है जो आने वाले महीनों में भारतीय राजनीति के समीकरणों को बदल सकता है।