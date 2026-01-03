Priyanka Chopra and Nick Jonas Video: न्यू ईयर की रात रोमांस से भरी, स्टेज पर निक, भीड़ में Priyanka, फिर हुआ प्यार का इजहार

Priyanka Chopra and Nick Jonas Video: एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति, इंटरनेशनल पॉप स्टार निक जोनास के लिए एक ग्रैंड लाइव कॉन्सर्ट के दौरान चीयर करके सबसे ग्लैमरस तरीके से नए साल 2026 का स्वागत किया। नए साल की शाम को, जोनास ब्रदर्स ने USA के मियामी में एक टेलीविज़न पर लाइव कॉन्सर्ट होस्ट किया, जहाँ उन्होंने अपने सबसे बड़े हिट्स और लेटेस्ट ट्रैक से लगभग दो घंटे तक फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया।

जल्दी ही रात की हाईलाइट बन गईं

प्रियंका भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा थीं और जल्दी ही रात की हाईलाइट बन गईं। कई वायरल वीडियो में उन्हें अपने भाइयों जो और केविन जोनास के साथ निक के लिए जोश से चीयर करते हुए देखा जा सकता है। फैंस प्रियंका को डेनियल जोनास के बगल में खड़े होकर, नाचते हुए और निक की परफॉर्मेंस का पूरे दिल से आनंद लेते हुए देखकर खासकर खुश हुए। एक शानदार गोल्डन शिमरी आउटफिट में, प्रियंका बहुत खूबसूरत लग रही थीं और उन्होंने आसानी से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

लोगों का जित लिया दिल

मियामी कॉन्सर्ट खास तौर पर स्पेशल था क्योंकि यह जोनास ब्रदर्स का पहला सोलो न्यू ईयर ईव परफॉर्मेंस था। जैसे ही 2026 की उलटी गिनती शुरू हुई, प्रियंका स्टेज के करीब गईं और चीयर करती भीड़ के सामने निक को किस करके उस पल को यादगार बना दिया। इस रोमांटिक जेस्चर ने तुरंत ऑनलाइन लोगों का दिल जीत लिया। दूसरे क्लिप्स में, प्रियंका को साथ में गाते हुए, निक को गले लगाते हुए और रात के जादुई माहौल का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है।

सोशल मीडिया पर इस कपल के लिए प्यार की बाढ़ आ गई है। एक फैन ने लिखा, “मुझे यह बहुत पसंद है कि प्रियंका और डेनियल सच में अपने पतियों की सबसे बड़ी फैन हैं।” दूसरे ने कमेंट किया, “प्रियंका का डेनियल से कहना ‘यह सबसे अच्छा हिस्सा है’ बहुत प्यारा है।”

मस्ती यहीं नहीं रुकी। कॉन्सर्ट से पहले, निक, जो और केविन ने प्रियंका के बॉलीवुड गाने ‘मुझसे शादी करोगी’ पर डांस करके एक देसी ट्विस्ट दिया, जिसका वीडियो खुद निक ने ऑनलाइन शेयर किया। उन्होंने प्रियंका के साथ ‘आप जैसा कोई’ और रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के टाइटल ट्रैक ‘शरारत’ पर डांस करते हुए क्लिप्स भी पोस्ट किए, जो दोनों जल्दी ही वायरल हो गए।

वर्क फ्रंट की बात करें तो, प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में हॉलीवुड में 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड ने उन्हें कई तरह के रोल करने का मौका दिया, और उन्हें उम्मीद है कि वह आगे भी हॉलीवुड में ऐसा ही करेंगी। प्रियंका के अनुसार, उनका इंटरनेशनल सफ़र अभी शुरुआती दौर में है, और वह भविष्य में और भी बड़ी ग्रोथ और ज़्यादा अलग-अलग तरह के रोल्स की उम्मीद करती हैं।