Private Viral Video Conspiracy: वायरल वीडियो नहीं, डिजिटल जाल! 7:11 और 6:39 के नाम पर रची गई बड़ी साजिश

Private Viral Video Conspiracy: हाल के दिनों में, इंटरनेट पर “7 मिनट 11 सेकंड का वीडियो” और “6 मिनट 39 सेकंड का वीडियो” नाम के तथाकथित प्राइवेट वीडियो की सर्च की बाढ़ आ गई है। ये क्लिप, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मरियम उमर और फातिमा जटोई नाम के लोगों से जुड़े हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए हैं, जिससे यूज़र्स में भारी उत्सुकता पैदा हो गई है।

हालांकि, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इन वीडियो को दिखाने का दावा करने वाले लिंक पर क्लिक करना बहुत खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह “डिजिटल हनी ट्रैप” नाम की एक नई साइबर फ्रॉड तकनीक का हिस्सा है।

‘डिजिटल हनी ट्रैप’ क्या है?

साइबर एक्सपर्ट्स ने बताया कि इन वायरल वीडियो ट्रेंड का इस्तेमाल यूज़र्स को खतरनाक लिंक पर क्लिक करने के लिए लुभाने के लिए किया जा रहा है। एक बार क्लिक करने के बाद, ये लिंक डेटा चोरी, हैकिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड और मैलवेयर अटैक का कारण बन सकते हैं।

चिंता की बात यह है कि इनमें से कई लिंक कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए फैलाए जा रहे हैं, जिसका खास मकसद भारतीय यूज़र्स को टारगेट करना और उनकी पर्सनल जानकारी चुराना है।

एक्सपर्ट्स ने बताया कि साइबर अपराधी जानबूझकर 7:11 और 6:39 जैसे खास टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल करते हैं ताकि कंटेंट ज़्यादा “असली” और आकर्षक लगे, जिससे यूज़र्स के जाल में फंसने की संभावना बढ़ जाती है।

पाकिस्तान कनेक्शन ने चिंता बढ़ाई

रिपोर्ट्स के अनुसार, 7:11 वीडियो एक पाकिस्तानी व्यक्ति उमैर से जुड़ा है, जिसकी कथित प्राइवेट क्लिप जनवरी की शुरुआत में सामने आई थी और तेज़ी से वायरल हो गई थी। कुछ दिनों बाद, फातिमा जटोई से जुड़ा 6:39 वीडियो ट्रेंड करने लगा।

हालांकि, इन वीडियो की सच्चाई को लेकर विरोधाभासी दावे हैं। जहां कुछ यूज़र्स का दावा है कि वीडियो असली हैं, वहीं दूसरे मानते हैं कि उन्हें AI से बनाया गया है। फातिमा जटोई ने खुद एक वीडियो जारी कर कहा है कि क्लिप नकली है और उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है।

साइबर एक्सपर्ट्स ने कड़ी सलाह जारी की

साइबर विशेषज्ञों ने यूज़र्स को इन वायरल वीडियो से जुड़े किसी भी लिंक को सर्च न करने या उन पर क्लिक न करने की कड़ी सलाह दी है। पहले भी, धोखेबाजों ने ट्रेंडिंग वीडियो के नाम पर नकली लिंक बनाकर पर्सनल डेटा चुराने के लिए इसी तरह की चालें चली हैं।

“उत्सुकता आपको भारी पड़ सकती है। एक गलत क्लिक हैकर्स को आपके फोन, बैंक डिटेल्स और पर्सनल जानकारी तक पहुंच दे सकता है,” साइबर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी। यह पहली बार नहीं है

यह ध्यान देने वाली बात है कि 2025 के आखिर में, भारत में कई प्राइवेट वीडियो भी वायरल हुए थे, और उन्हें ढूंढते समय कई यूज़र्स ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो गए थे।

