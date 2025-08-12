Private school operators expressed : चोरी मामले में कार्रवाई न होने पर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने जताया रोष

(Charkhi Dadri News) आज समाज नेटवर्क, चरखी दादरी। प्राईवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच कर वहां अधिकारियों से मुलाकात की गई। इस दौरान गांव अटेला कलां स्थित एसबीएम सीनियर सैकेण्डरी मैमोरियल स्कूल में बीते 17 जुलाई को हुई चोरी को लेकर अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही न होने पर रोष जताया गया व मांग पत्र सौंप कर उचित कडे कानूनी कदम उठाने की मांग की गई। इसके साथ ही करीबन 1 माह एफआईआर दर्ज करवाने के बाद भी कोई कार्य इस दिशा में न होने पर रोष जाहिर किया गया। इसके साथ ही मामला तुरंत प्रभाव से सीआईए को सौंपने के लिए मांग रखी गई। पुलिस अधीक्षक ने तुरंत मौके पर ही केस को सीआईए को सौंप दिया।

स्कूल प्रबंधक जगदीश कुमार ने बताया कि उन हमारे विद्यालय में दिनांक 17-07-2025 की रात को विद्यालय का चौकीदार बीरबहादूर उर्फ राहुल बुधा पुत्र शेरबहादूर व उसकी पत्नि रेजिना कार्यलाय की अल्मारी से 283000 (दो लाख तिरासी हजार) रूपये व एक मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। दिनांक 18-07-2025 को सुबह चौकीदार व उसकी पत्नि तथा उनकी एक छोटी बच्ची आयुसी को हमने देखा तो वे गायब मिले। फिर हमने कार्यालय की अल्मारी को चैक किया तो उपरोक्त राशी व कार्यालय का मोबाईल गायब मिले। हमने तुरन्त 112 पर डायल किया पुलिस ने मौके पर आकर मुयाना किया। पुलिस ने पुरे दिन एफआईआर दर्ज करने की बजाए दिनांक 18-07-2025 की रात को दर्ज की है। फिंगर प्रिन्ट दिनांक 19-07-2025 को लिए गए।

चौकीदार व उसकी पत्नि तथा उनकी छोटी बच्ची को पुलिस चौकी में ही रख लिया

जगदीश ने बताया कि हमने अपने तौर पर अटेला बस स्टैण्ड पर पुछताछ की तो एक दुकानदार ने हमें बताया कि वे रात लगभग 11:30 बजे एक टैम्पो से गए हैं। दुकानदार ने टैम्पो वाले का नाम भी बता दिया इस सुचना के आधार पर पुलिस को साथ लेकर टैम्पो वालो से पुछताछ करने पर उन्होंने बताया कि दादरी तक हमारा टैम्पो किराय पर लेकर गए थे। परन्तु दादरी पहुंचनें के बाद हमें आजाद पुर दिल्ली छोडऩे के लिए कहा तो हमने मना कर दिया तो बहादुरगढ़ तक छोडऩे के लिए कहा जिस पर हम सहमत हो गए। वे सभी चौकीदार सहीत शराब के नशे में चूर थे तो रास्ता भटक गए जिस कारण बेरी सिटी चौकी वालों ने उन्हे पकड़ लिया और चौकी में ले गए। दो घण्टे बाद टैम्पो वालो को छोड़ दिया। चौकीदार व उसकी पत्नि तथा उनकी छोटी बच्ची को पुलिस चौकी में ही रख लिया।

जब हम अटैला चौकी की पुलिस व टैम्पो वालों के साथ बेरी की सिटी पुलिस चौकी मे गए तो उन्होने बताया कि हमने दिनांक 18-07-2025 को सुबह 4 बजे छोड़ दिया था तथा वे सुबह 4:15 वाली बस से दिल्ली गए।जगदीश सांगवान ने बातया कि दोनों चौकी के पुलिस वालो ने हम से अलग होकर बातचीत की उसके बाद पुलिस शांत हो गई। कार्यवाही के नाम पर हमें दिलासा दिलाती रही। बेरी सिटी की पुलिस चौकी वालों पर भी हमें शक है कि आधीरात में महिला के साथ सभी शराब के नशे में थे तो उनको किस आधार पर छोड़ा।

टैम्पो वालों के साथ न छोड़ कर बाद में क्यों छोड़ा? हमने अपने लेवल पर दिल्ली में छानबीन की तो आधार कार्ड में दर्शाया गया पता गलत पाया गया परन्तु आस-पास छानबीन से पता चला कि उसका भाई गंगा जहांगीरपुर दिल्ली में रहता है। तो उसके मकान व मोबाइल नम्बर की जानकारी पुलिस को दी। उसका दिल्ली में भी एक मुकदमा चल रहा है। उस मुकदमें से सम्बन्धित व उसके जमानती सहीत पुलिस को कागजात दे दिए थे। प्रार्थी लाचार होकर दिनांक 01-08-2025 को आप से मिला तो पुलिस थोड़ी सी हतकत मे आई इसके अगले ही दिन हमारी गाड़ी से दिल्ली के लिए पुलिस रवाना हुई और उसके भाई से मिलकर वापिस आ गए उसके बाद से कोई कार्यवाही नही हुई। हम पुलिस की अभी तक की पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है।

इस दौरान प्रधान सुरेश सांगवान, महा सचिव विक्रम फौगाट, उप प्रधान देवेंद्र हडेदी, उप प्रधान प्रीतम फौगाट, राजेन्द्र बाढड़़ा मुन्नालाल कादमा, रोहताश लाड, कृष्ण सांगवान कारीमोद,चन्द्रपाल बाढड़़ा, शमशेर सारंगपुर, विनोद बरसाना, राजकुमार दंदरी, अनुप सिंह समसपुर,सतीश इमलोटा, कृष्ण यादव बौंद, शिव कुमार सांवड़,,हरिसिंह बौंद,,योगेन्द्र सांगवान चरखी, भूप सिंह अटेला इन समिति सदस्यो के इलावा दादरी जिले के लगभग सभी प्राईवेट स्कूलों के संचालको सहीत पुलिस अधीक्षक से मिले।

