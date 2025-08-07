Haryana News: हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं करेंगे प्राइवेट अस्पताल

बकाया राशि पर ब्याज दिए जाने की मांग पर सरकार से नहीं बन सकी बात

Chandigarh News, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करने से इनकार कर दिया है। आज रात से प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं करेंगे। प्राइवेट अस्पतालों ने यह निर्णय बकाया राशि पर ब्याज नहीं मिलने के चलते लिया गया।

दरअसल, भारतीय चिकित्सा संघ की देर रात आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज को लेकर हुई मीटिंग में बकाया राशि पर ब्याज दिए जाने को लेकर सरकार से बात नहीं बन पाई, जिसके बाद सूबे के सभी प्राइवेट अस्पतालों ने रात 12 बजे से स्वास्थ्य सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा में 1.35 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

एसीएस स्वास्थ्य सुधीर राजपाल की आईएमए के पदाधिकारियों के साथ बैठक रही बेनतीजा

आईएमए हरियाणा की एक आॅनलाइन बैठक एसीएस स्वास्थ्य सुधीर राजपाल और आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ अथॉरिटी के पदाधिकारियों के साथ हुई। आईएमए की ओर से, इसमें अध्यक्ष डॉ. एमपी जैन, आईपीपी डॉ. अजय महाजन, निर्वाचित अध्यक्ष डॉ. सुनीता सोनी, सचिव डॉ. धीरेंद्र के सोनी और आयुष्मान समिति के अध्यक्ष डॉ. सुरेश अरोड़ा शामिल हुए, लेकिन बैठक बेनतीजा रही।

सरकार पर प्राइवेट अस्पतालों का 490 करोड़ रुपए बकाया

मीटिंग में आईएमए टीम ने बताया कि उन्हें कल 245 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जिनमें से 175 करोड़ इस तिमाही के बजट के रूप में हरियाणा सरकार और 70 करोड़ केंद्र सरकार के हिस्से के हैं। मीटिंग में बताया गया कि इस समय प्राइवेट अस्पतालों का लगभग 490 करोड़ रुपए बकाया है।

अनुबंध के अनुसार ब्याज देने की मांग

हमने एमओयू की याद दिलाते हुए उन्हें देरी से भुगतान पर अनुबंध के अनुसार ब्याज देने की मांग की लेकिन उन्होंने फिर दोहराया कि दंडात्मक ब्याज नहीं दिया जा सकता। पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से प्रात्यारोपण आदि की कटौती पर उन्होंने फिर कहा कि एनएचए ने पहले ही इसका भुगतान कर दिया है।

