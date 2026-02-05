कैमरे के सामने फूटा Prince Narula का गुस्सा, यूट्यूबर्स पर लगाया इंडस्ट्री खराब करने का आरोप

Prince Narula: रियलिटी शो The 50 अपने कंटेंट से ज़्यादा अपनी लड़ाइयों और विवादों के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। इस शो में 50 कंटेस्टेंट एक ही छत के नीचे मुकाबला कर रहे हैं, और हाल ही में, मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया शो में स्पेशल गेस्ट के तौर पर आए, जिसका प्रीमियर 1 फरवरी को हुआ था।

प्रिंस नरूला ने यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को निशाना बनाया

The 50 में, यूट्यूबर्स और एक्टर्स फैंस के लिए प्राइज मनी जीतने के लिए अलग-अलग टास्क में मुकाबला कर रहे हैं। हाल के एक एपिसोड में, प्रिंस नरूला, रिद्धि डोगरा और करण पटेल के साथ, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते दिखे। प्रिंस ने खुले तौर पर दावा किया कि यूट्यूबर्स ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है।

जब तीनों साथ में खाना खा रहे थे, तो बातचीत के दौरान प्रिंस ने कहा कि जब से यूट्यूबर्स इंडस्ट्री में आए हैं, इसकी वैल्यू कम हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने उन लोगों की अहमियत कम कर दी है जो असल में इंडस्ट्री से जुड़े हैं।

“उनका हाइप नकली है,” प्रिंस ने कहा

इन्फ्लुएंसर्स पर सीधा निशाना साधते हुए प्रिंस ने कहा, “फिल्म वाले एक्टर्स से कहते हैं कि जाओ और उनके साथ रील्स बनाओ, और उनका हाइप बढ़ जाता है। सिंगर्स से कहा जाता है कि उनके साथ कोलैबोरेट करें ताकि उनके गाने पॉपुलर हो सकें, और उनकी वैल्यू बढ़ जाए। उनकी वैल्यू ऐसे बढ़ाई जाती है जैसे वे कोई बहुत खास हों।

लेकिन वे 12 सेकंड से ज़्यादा एक्टिंग भी नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें कैमरे के सामने खड़ा कर दें, तो वे ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे।” रिद्धि डोगरा ने भी अपनी राय शेयर करते हुए कहा कि इनमें से कई इन्फ्लुएंसर्स में नैतिकता की कमी है और उन्हें सिर्फ हाइप की वजह से आगे बढ़ाया जाता है, जबकि एक्टर्स अपना करियर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।

The 50 में प्राइज मनी क्या है?

इस टास्क-बेस्ड रियलिटी शो में, अलग-अलग फील्ड के 50 सेलिब्रिटी एक शानदार महल जैसे सेटअप में साथ रह रहे हैं, जहाँ उन्हें कई चैलेंज दिए जाते हैं। दर्शक उस कंटेस्टेंट पर शर्त लगाते हैं जिसे वे सोचते हैं कि वह जीतेगा। आखिर में, जीतने वाले कंटेस्टेंट के एक फैन को 50 लाख रुपये का इनाम मिलेगा।

अब तक, शो के कुछ सबसे मजबूत दावेदारों में प्रिंस नरूला, शिव ठाकरे, फैसल शेख, रजत दलाल और दिग्विजय राठी शामिल हैं। द 50 जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे प्रसारित होता है।