Prime Minister Narendra Modi: 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

गुरु तेग बहादुर सिंह जी के शहीदी दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल

Prime Minister Narendra Modi, (आज समाज), चंडीगढ़: प्रधानमंत्री अगले महीने गुरु तेग बहादुर सिंह जी के शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र आएंगे। पीएम के दौरे को लेकर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल का एक लेटर सामने आया है, जिसमें 25 नवंबर को पीएम मोदी का कार्यक्रम दिखाया गया है। हालांकि, अभी सरकार की तरफ से दौरे को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

गौरतलब है कि इससे पहले 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री को सोनीपत में आना था, लेकिन ऐन वक्त पर यह दौरा रद्द हो गया। तब चर्चा चली कि कढर वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड के बाद बने माहौल के चलते दौरा रद्द हुआ।

हरियाणा में निकलेंगी चार यात्राएं

हरियाणा सरकार गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर चार यात्राएं निकालेगी। कार्यक्रम के मुताबिक 8 नवंबर 2025 को सिरसा के रोड़ी से पहली यात्रा शुरू होगी। इसी तरह, 11 नवंबर को पिंजौर से दूसरी, 14 नवंबर को फरीदाबाद से तीसरी और 18 नवंबर को यमुनानगर के कपाल मोचन से चौथी यात्रा शुरू होगी। ये सभी यात्राएं 25 नवंबर 2025 को कुरुक्षेत्र में खत्म होंगी, जहां एक बड़ा कार्यक्रम होगा। यहीं पीएम आएंगे। सभी जिलों के अधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने-अपने इलाके में इन यात्राओं को ठीक से करवाने में मदद करें।

सीएम दिखाएंगे सभी यात्राओं को झंडी, शांति, त्याग और भाईचारे का संदेश देते हुए अलग-अलग जिलों से होकर गुजरेंगी यात्राएं

सूचना विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को एक पत्र भेजा है, जिसमें बताया गया है कि ये यात्राएं गुरु तेग बहादुर जी के शांति, त्याग और भाईचारे के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए हरियाणा के अलग-अलग जिलों से होकर गुजरेंगी। मुख्यमंत्री इन सभी यात्राओं को शुरू करेंगे। ये यात्राएं गुरु साहिब से जुड़े स्थानों से होकर गुजरेंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इन यात्राओं को अच्छे से आयोजित करने में मदद करने की बात कही है।