Historic rally in Sonipat : आगामी 17 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोनीपत में होगी ऐतिहासिक रैली : लक्ष्मण यादव

प्रदेश सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित होने वाली रैली को लेकर रेवाड़ी विधायक ने ली पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। हरियाणा में भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर आगामी 17 अक्तूबर को सोनीपत में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने सोमवार को गढ़ी बोलनी रोड़ स्थित पीडब्ल्युडी रेस्ट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने रैली को लेकर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेवारियां भी सौंपी।

बैठक में पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की ओर से विधायक लक्ष्मण यादव का पगड़ी, मालाओं व पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा में अपने तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो चुका है। इसी उपलक्ष्य में आगामी 17 अक्तूबर को सोनीपत में होने वाली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी विजन को लेकर हम सभी का मार्गदर्शन करने हरियाणा की पावन धरा पर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यह रैली हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी।

विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि सोनीपत रैली को लेकर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आम जनता में भी भारी उत्साह बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओजस्वी भाषण को सुनने के लिए लोगों में जोश बना हुआ है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को रैली को लेकर विभिन्न जिम्मेवारियां सौंपते हुए कहा कि रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से सैंकड़ों वाहनों से हजारों की संख्या में लोग सोनीपत पहुंचेंगे।विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार का तीसरा कार्यकाल स्वर्णिम काल के रूप में सदा जाना जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी पहली कलम से बिना खर्ची-पर्ची के सैंकड़ों युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ घोषणापत्र के तमाम कार्यों को अमलीजामा पहनाना शुरु कर दिया है। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में पिछले एक साल के दौरान 430 करोड़ रुपये के कार्य कराए गए हैं।

जिसे विपक्षी पचा नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा रेवाड़ी की तमाम पुरानी व लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर उनके प्रयास लगातार जारी है।इस मौके पर मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन दीपक मंगला, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष डा. कविता गुप्ता, नगर परिषद के वाइस चेयरमैन श्यामसुंदर चुघ, नगर पार्षद मनीष गुप्ता, दीपा भारद्वाज, संजय चौहान, अजय कांटीवाल, डीएम यादव, रोहताश वाल्मिकी, सोम गुर्जर, कुमारी गीता समेत भारी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

