PM Modi On ICGS Samudra Pratap, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय तटरक्षक बल के पोत (आईसीजीएस), ‘समुद्र प्रताप’ को बेडेÞ में शामिल किए जाने की सराहना की है। ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, समुद्र प्रताप का सेवा में शामिल होना कई वजहों से उल्लेखनीय है। इसके चालू होने से भारत की आत्मनिर्भरता और मजबूत हुई है।

राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सेवा में शामिल किया गया

बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सोमवार को गोवा में देश के पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को सेवा में शामिल किया गया था। यह तटरक्षक बल के बेड़े का सबसे बड़ा जहाज है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पोस्ट में कहा कि ‘समुद्र प्रताप’ आत्मनिर्भरता के हमारे दृष्टिकोण को मजबूती देने के साथ ही यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है और सरकार की पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास व स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जीएसएल ने किया है ‘समुद्र प्रताप’ का निर्माण

बता दें कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) ने ‘समुद्र प्रताप’ का निर्माण किया है। 114.5 मीटर लंबा यह पोत समुद्री प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लागू करने, बचाव कार्यों तथा भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की सुरक्षा और समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यह देश में निर्मित सबसे बड़ा और सबसे उन्नत प्रदूषण नियंत्रण पोत है।

60 फीसदी से ज्यादा स्वदेशी सामग्री उपयोग

4,200 टन वजनी इस जहाज में 60 फीसदी से ज्यादा स्वदेशी सामग्री उपयोग की गई है। यह पोत 22 समुद्री मील से ज्यादा तेज गति से चल सकता है और इसमें 6,000 समुद्री मील का सफर तय करने की क्षमता है। ‘समुद्र प्रताप’ देश की पोत निर्माण की उत्कृष्टता व स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर समुद्री भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण का प्रतीक है।

