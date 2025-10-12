Chandigarh Breaking News : पिछली सरकारों ने पंजाब को नशे में धकेला : मान

कहा, आज जो सख्ती सरकार कर रही यदि यही सख्ती पिछली सरकारें करतीं तो प्रदेश में इतना ज्यादा नशा न फैलता

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से पंजाब की पिछली सरकारों को घेरते हुए कहा है कि पंजाब में नशा फैलने के पीछे प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारें जिम्मेदार हैं। मान ने कहा कि नशीले पदार्थों के व्यापार को संरक्षण देने वाले नेताओं को पहले ही सलाखों के पीछे डाल दिया गया है।

उन्होंने कहा कि ये नेता न केवल पूरे राज्य में नशीली दवाओं के व्यापार को संरक्षण देते रहे हैं, बल्कि यह धारणा भी है कि वे अपनी सरकारी गाड़ियों में भी नशीले पदार्थ बेचते/आपूर्ति करते रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले किसी ने भी इन रसूखदार नेताओं को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब उनकी सरकार ने ऐसा करके दिखाया है और उन्हें अपने पापों की कीमत चुकानी पड़ेगी।

एक बड़े अकाली नेता को गिरफ्तार किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि जब एक बड़े अकाली नेता को गिरफ्तार किया गया, तो इन पारंपरिक राजनीतिक दलों के बीच गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ, क्योंकि इस मामले में उन्होंने जोर-शोर से मानवाधिकारों के उल्लंघन का शोर मचाया और उक्त आरोपी के लिए विशेष सेल और सुविधाओं की मांग की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से कई बड़े नेता निकले हैं, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र के विकास की कभी चिंता नहीं रही और उनका कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के प्रति इरादा नहीं था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके विपरीत उनकी सरकार आम आदमी की भलाई के लिए हर फैसला ले रही है।

आवंटित प्रत्येक पैसा सही ढंग से उपयोग किया जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य में 19 हजार किलोमीटर से अधिक संपर्क सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सुविधा प्रदान करना है, क्योंकि ये संपर्क सड़कें लोगों तक सामान और सेवाओं की आवाजाही में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं।

उन्होंने कहा कि ये संपर्क सड़कें राज्य में आर्थिक विकास की रीढ़ हैं, क्योंकि ये एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवागमन में मदद करती हैं और दूसरी ओर व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देती हैं। भगवंत सिंह मान ने पंजाब मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग को कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इस परियोजना के लिए आवंटित प्रत्येक पैसा उचित और सही ढंग से उपयोग किया जाए।

