Chandigarh News Update : पिछली सरकारों ने प्रदेश के खजाने को लूटा : मान

जन विरोधी नीतियों के चलते प्रदेश के युवाओं का रूझान विदेशों की तरफ हुआ

Chandigarh News Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से प्रदेश की पिछली सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछली सरकारों की खराब कार्यप्रणाली के कारण राज्य के युवाओं को उस देश में जाकर काम करना पड़ा, जिसके शासकों को हमारे शहीदों और देशभक्तों ने देश से भगा दिया था।

पिछली सरकारों के नेताओं पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने अपने सरकारी पदों का दुरुपयोग करके अथाह संपत्ति इकट्ठी की और अपने लिए बड़े-बड़े महलनुमा घर बनाए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनके महलों की ऊंची दीवारें और बड़े दरवाजे आमतौर पर लोगों के लिए बंद ही रहते थे और जिस तरह ये नेता लोगों की पहुंच से बाहर रहते थे, उसी तरह पंजाब के लोगों ने भी उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया।

विकास के मामले में कई दशक पीछे गया पंजाब

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि पारंपरिक राजनीतिक दलों के उदासीन रवैये के कारण राज्य के विकास की गति भी पीछे रह गई। उन्होंने कहा कि इन दलों के नेताओं ने अपने रसूख और शक्तियों का दुरुपयोग करके राज्य की युवा पीढ़ी को बर्बादी की ओर धकेल दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन नेताओं ने कभी भी लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उनका ध्यान केवल अपने परिवारों को समृद्ध करने पर रहा।

नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार नशों की लानत के माध्यम से युवाओं की नस्लकुशी के लिए जिम्मेदार ‘जरनैलों’ के प्रति कोई नरमी नहीं बरतेगी। उन्होंने कहा कि नशों के व्यापार को संरक्षण देने वाले जनरलों को पहले ही सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह भी सुनने में आया है कि इन नेताओं ने न केवल पूरे राज्य में नशों के कारोबार को संरक्षण दिया, बल्कि वे अपनी सरकारी गाड़ियों में भी नशे बेचते/आपूर्ति करते थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले किसी ने भी इन रसूखदार नेताओं को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनकी सरकार ने ऐसा करके दिखाया है और ऐसे नेताओं को हर हाल में अपने पापों की कीमत चुकानी होगी।

