President Kerala Visit: हेलीपैड पर उतरते समय गड्ढे में फंसा द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर

President Murmu Today In Kerala, (आज समाज), नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए ले जा रहा हेलीकॉप्टर बुधवार सुबह प्रमदम (Pramadam) स्थित राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम (Rajiv Gandhi Indoor Stadium) में नए कंक्रीट से बने हेलीपैड पर उतरते समय एक गड्ढे में फंस गया। राष्ट्रपति सबरीमाला में दर्शन के लिए जा रही थीं और हेलीकॉप्टर के फंसने के बाद वह बिना देरी के सड़क मार्ग से अपने गंतव्य पर रवाना हो गईं।

ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का बयान

राष्ट्रपति के सड़क मार्ग से अपने गंतव्य पर रवाना होने के बाद, टीवी चैनलों पर दिखाए गए दृश्यों में कई पुलिसकर्मी व दमकल कर्मी हेलीकॉप्टर के पहियों को कंक्रीट पर उतरते समय बने छोटे गड्ढों से धक्का मारकर बाहर निकालते हुए दिखाई दिए। ज़िले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्टेडियम, आखिरी समय में हेलीकॉप्टर उतारने के लिए जगह तय की गई थी, इसलिए मंगलवार देर रात वहां हेलीपैड बनाया गया था।

ज़मीन से छू रहे थे हेलीकॉप्टर के पहिए

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहले हेलीकॉप्टर को पंबा के पास निलक्कल में उतारने की योजना थी, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे प्रमदम में बदल दिया गया। उन्होंने कहा, कंक्रीट पूरी तरह से जम नहीं पाया था, इसलिए जब हेलीकॉप्टर उतरा तो वह उसका भार नहीं संभाल सका। हेलीकॉप्टर के पहिए ज़मीन से छू रहे थे और पहियों से वहां गड्ढे बन गए।

मंगलवार शाम तिरुवनंतपुरम पहुंची थीं राष्ट्रपति

बता दें कि राष्ट्रपति मंगलवार शाम को दक्षिणी राज्य के चार दिवसीय आधिकारिक दौरे के तहत भारतीय वायुसेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर से केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंची थीं। इसके बाद आज सुबह वह पथनमथिट्टा ज़िले में स्थित सबरीमाला मंदिर के दर्शनार्थ रवाना हुईं। प्रमदम से मुर्मू सड़क मार्ग से सबरीमाला की तलहटी पंबा गईं और फिर उन्होनें सबरीमाला मंदिर में दर्शन किए।

भगवान अय्यप्पा मंदिर में दर्शन करने वाली पहली राष्ट्रपति

वह भगवान अय्यप्पा मंदिर में दर्शन करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले 1970 के दशक में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी ने इस मंदिर के दर्शन किए थे। राष्ट्रपति मुर्मू गुरुवार यानी अगले कल राज भवन में पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायणन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। फिर वह वर्कला में शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की महा-समाधि शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेंगी।

