Republic Day Celebrations Live : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज

Republic Day Celebrations Live : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज

कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के अदभ्य साहस को प्रदर्शित कर रही परेड

Republic Day Celebrations Live (आज समाज), नई दिल्ली : आज भारत 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश व विदेश में बैठे करोड़ों लोग भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। कर्तव्य पथ पर कुछ देर पहले भारतीय सेन, अर्द्धसैनिक बलों व अन्य सुरक्षा बलों की परेड निकाली जा रही है। इसके बाद देश की संस्कृति और राष्ट्रीय  गौरव का प्रतीक झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी।

ज्ञात रहे कि कुछ समय पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली और तिरंगा फहराया। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उसुर्ला लॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा इस गौरवशाली लम्हे के साक्षी बन रहे हैं। देश के राज्यों में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया।

पीएम मोदी ने दी देशवासियों को बधाई

यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उसुर्ला लॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा इस गौरवशाली लम्हे के साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि ‘सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई। भारत की आन-बान और शान का प्रतीक यह राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है।’

देश की संस्कृति दर्शाएंगी 30 विशेष झांकियां

इस बार गणतंत्र दिवस पर कुल 30 झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी, जो देश की राष्ट्र चेतना और विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन झांकियों में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ 13 मंत्रालयों, विभागों और सेवाओं की झांकियां शामिल होंगी।

10,000 विशेष अतिथियों के लिए विशेष कार्यक्रम

इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में लगभग 10,000 विशेष अतिथि शामिल होंगे। इनमें वैज्ञानिक, खिलाड़ी, किसान, महिला उद्यमी, स्टार्टअप संस्थापक, कारीगर, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, दिव्यांगजन, जनजातीय प्रतिनिधि और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। परेड समाप्त होने के बाद इन अतिथियों के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, प्रधानमंत्री संग्रहालय और दिल्ली के अन्य प्रमुख स्थलों का विशेष भ्रमण आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम अतिथियों को देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के करीब लाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।

कर्तव्य पथ पर एंटी ड्रोन और एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात

कर्तव्य पथ पर जगह-जगह एंटी ड्रोन और एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात हैं। परेड मार्ग पर छह स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। दिल्ली पुलिस, अतिरिक्त रिजर्व पुलिस कंपनियां, क्विक रिस्पांस टीम, स्वात कमांडो, बम निरोधक दस्ता और आखिर में यातायात पुलिस के जवान तैनात हैं। सीमा हो दिल्ली के अंदरूनी हिस्से, समारोह स्थल कड़ी सुरक्षा घेरे में है। समारोह स्थल के पास तीनों सेनाएं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडो और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के विशेष कर्मचारी तैनात रहेंगे। जवान वीवीआईपी अतिथियों की सुरक्षा के साथ उनके आसपास की गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे। सुरक्षा में तैनात सभी जवान सीधा कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे।

