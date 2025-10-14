President Droupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंबाला दौरा स्थगित

President Droupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंबाला दौरा स्थगित

18 अक्टूबर को अंबाला में एयरफोर्स के कार्यक्रम में होना था शामिल
President Droupadi Murmu, (आज समाज), अंबाला: देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंबाला दौरा स्थगित हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18 अक्टूबर को हरियाणा के अंबाला में एयरफोर्स के कार्यक्रम शामिल होने के लिए आना था। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कार्यक्रम किस कारण से स्थगित किया गया है। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति का व्यस्त कार्यक्रम और अन्य आधिकारिक प्रतिबद्धताओं के चलते फिलहाल अंबाला का दौरा टाल दिया गया है।

संभावना यह भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में जब एयरफोर्स कार्यक्रम की नई तारीख तय होगी, तो राष्ट्रपति मुर्मू का अंबाला दौरा पुन: निर्धारित किया जा सकता है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन देश के सबसे पुराने और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वायुसेना ठिकानों में से एक है।

स्वागत समारोह की रूपरेखा की जा रही थी तैयार

सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति के संभावित दौरे की खबर मिलते ही प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक रूट डायवर्जन, प्रोटोकॉल व्यवस्था और स्वागत समारोह की रूपरेखा तैयार की जा रही थी।

कार्यक्रम की तैयारियों को अस्थायी रूप से रोका

राष्ट्रपति के आगमन से पहले राष्ट्रपति सचिवालय की विशेष टीम और प्रोटोकॉल अधिकारी अंबाला का दौरा कर सभी तैयारियों का जायजा लेने वाले थे। इस दौरे में राष्ट्रपति के ठहरने, सुरक्षा घेरा, और कार्यक्रम स्थल की समीक्षा की योजना थी। लेकिन अब कार्यक्रम स्थगित होने के कारण प्रशासन की सारी तैयारियां अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं।

